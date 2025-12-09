Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Finale Emilia, intitolato a don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario

Finale Emilia, intitolato a don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario

La sua nomina a Finale è del primo ottobre 1971 e il suo ingresso in par­rocchia di poco più di un mese dopo, il 7 novembre

2 minuti di lettura
Sabato 13 dicembre, alle 11, verrà intitolato a don Ettore Rovatti, parroco di Finale Emilia per 44 anni, dall’ottobre 1971 al giorno della sua morte, giunta improvvisa l’11 maggio 2015, il parco situato a fianco dell’ex Seminario. Nei mesi scorsi la commissione toponomastica - composta dal professor Giovanni Barbi, Gianluca Borgatti, Giorgio Gozzi, Celso Malaguti e Massimiliano Righini, oltre che dai capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale - aveva avanzato la proposta dell’intitolazione a don Ettore dell’area verde circoscritta tra via Don Bosco, via Don Orione e l’ex Seminario. L’amministrazione si è attivata presso la Prefettura di Modena e qualche giorno fa è arrivata l’autorizzazione all’intitolazione che può quindi avvenire nel decennale della morte del sacerdote.


Nato a Cittanova di Modena il 27 gennaio 1934, dopo aver studiato nei seminari di Nonantola e di Modena, don Ettore fu ordinato sacerdote il 20 giugno 1957. Cappellano a Collegara di Modena (1957-58), a Pavullo (1958-60) e nelle parrocchie cittadine della Madonna Pellegrina (1960-62) e del Duomo di Modena (1962- 1970), il 24 maggio 1970 divenne parroco a Casola di Montefiorino.

La sua nomina a Finale è del 1° ottobre 1971 e il suo ingresso in par­rocchia di poco più di un mese dopo, il 7 novembre.

Una delle sue principali preoccupazioni, non appena nominato arciprete, è stata rivolta alle chiese di Finale Emilia.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Superando infiniti problemi burocratici, gestì il passaggio della proprietà del Duomo dal Comune alla Parrocchia (che avvenne nel 2002), e si impegnò a restaurare e riaprire quasi tutte le chiese cittadine. Purtroppo il terremoto del 20 e 29 maggio 2012, rese vano il lavoro svolto. È però anche vero che, in appena sei mesi, riuscì a far riaprire al culto la chiesa del Seminario e fece rapidamente ripristinare il complesso degli Obici, il vecchio Oratorio, la cappella del Santissimo e i locali adiacenti il Duomo distrutto dal sisma.

Molto sensibile ai temi della pace e dell’accoglienza, Don Ettore si è anche dedicato alla storia finalese, pubblicando in due volumi, il primo nel 1991 e il secondo nel 2009, “Finale Emilia, mille anni di storia”.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Via alla bonifica della discarica 'Feronia 0'

Via alla bonifica della discarica 'Feronia 0'

Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Ricostruzione a Finale Emilia, attacco di Forza Italia. Il sindaco: 'Teatrino surreale'

Ricostruzione a Finale Emilia, attacco di Forza Italia. Il sindaco: 'Teatrino surreale'

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Crollo a scuola, il Comune di Nonantola: 'Rottura improvvisa non prevedibile'

Crollo a scuola, il Comune di Nonantola: 'Rottura improvvisa non prevedibile'

Nonantola, crolla il soffitto del bagno della scuola Cervi: tragedia sfiorata

Nonantola, crolla il soffitto del bagno della scuola Cervi: tragedia sfiorata