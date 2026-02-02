Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

'In che condizioni si trova il nostro fiume Secchia? Qual è il grado di sicurezza per la popolazione rivierasca? E soprattutto: i cittadini solieresi sono stati informati? Questi sono i quesiti che, come Consigliere comunale ripropongo per l'ennesima volta a sindaco e giunta, dopo che nella passata consiliatura, come rappresentante per Soliera della Lega, ho sottoposto per ben tre volte senza ottenere risposte da parte dell'Amministrazione'. A parlare è Paolo Vincenzi, consigliere comunale Lega Soliera.

'Per questo insisto affinché il sindaco Bagni dia un segnale di discontinuità e sopperisca alle negligenze del suo predecessore Solomita, attivandosi per organizzare un'assemblea pubblica finalizzata a informare i solieresi su temi correlati al nostro Fiume, nonchè alla sua e nostra sicurezza, coinvolgendo altresì gli Enti preposti, a partire da Regione e Aipo - afferma Vincenzi -. Dopo due bocciature, a maggio 2023 venne finalmente approvato un mio ordine del giorno per approfondire questo sensibile tema. Erano le settimane delle tremende alluvioni in Romagna e di piene importanti anche nel bacino del Secchia, ed evidentemente l'amministrazione si rese conto del concreto pericolo appena scampato'.





'Sensibilità apparente che in poche settimane è prontamente svanita, confermando l'ennesimo impegno disatteso, visto che la scorsa legislatura si è conclusa senza l'auspicata assemblea pubblica. Una mancanza non solo di rispetto verso i cittadini, ma una potenziale negligenza con risvolti preoccupanti per la tutela della nostra comunità. Per questi motivi, nel prossimo Consiglio comunale di giovedì 5 febbraio interrogherò nuovamente sindaco e giunta su questo tema, ricordando altresì che questa ripetuta richiesta di informare la cittadinanza sulle criticità idrauliche e sui rischi per la vita umana, non è il cruccio personale di un pedante consigliere di opposizione, ma bensì un preciso obbligo sancito da una legge dello Stato e dal Codice della Protezione civile'.