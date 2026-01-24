Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

Il tabellino

Vittoria di carattere al tiebreak. Con la vittoria di questa sera contro Piacenza i gialli di Giuliani agganciano proprio Piacenza al quarto posto in classifica a quota 36 punti. Torneranno in campo domenica 1 febbraio (ore 18) sempre al PalaPanini contro Milano.Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (18-25, 25-21, 23-25, 25-23, 15-9)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 12, Mati 8, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 9, Massari 1, Perry (L), Federici (L), Bento 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 16, Seddik 6, Bovolenta 20, Gutierrez 13, Comparoni 8, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Bergmann 0, Iyegbekedo 0. N.E. Simon. All. Boninfante.ARBITRI: Luciani, Brunelli. NOTE – durata s: 21′, 26′, 29′, 29′, 17′; tot: 122′.Spettatori: 3698.MVP: Luca Porro (Valsa Gropu Modena)Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Comparoni-Seddik centrali con Pace libero.La formazione ospite inizia meglio, muro di Mandiraci su Buchegger e 6-10 con timeout Giuliani. I biancorossi continuano a spingere forte, ace di Mandiraci e 14-20 con altro timeout Giuliani.Piacenza conduce fino alla fine e conquista il primo set senza problemi, 18-25 e 0-1.Modena reagisce in avvio di secondo parziale, ace di Mati per il 12-9 e timeout Boninfante. I padroni di casa non mollano di un centimetro, servizio vincente di Davyskiba e 18-14. La squadra di Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e pareggia i conti, 25-21 con punto finale di Porro e 1-1.Prevale l’equilibrio ad inizio terzo set, ace di Buchegger e 12-11 dopo i primi scambi. Si prosegue punto a punto, ma è Piacenza a piazzare l’allungo decisivo nonostante i tentativi della compagine gialloblù: 23-25 e 1-2. Si lotta su ogni palla anche nel quarto parziale: primo tempo di Porro e 9-9. Modena si mantiene avanti, primo tempo di Sanguinetti e 17-15. Un allungo decisivo, difeso con le unghie e con i denti fino al definitivo 25-23 con cui si va al tie-break.Nel quinto parziale, Modena alza la voce e vince il set 15- 9 e il match 3-2.I gialloblù agganciano proprio Piacenza al quarto posto in classifica a quota 36 punti e torneranno in campo domenica 1 febbraio (ore 18) sempre al PalaPanini contro Milano.