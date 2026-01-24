Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

Tre set a due per una vittoria che rilancia i gialli che torneranno in campo domenica contro Milano

Vittoria di carattere al tiebreak. Con la vittoria di questa sera contro Piacenza i gialli di Giuliani agganciano proprio Piacenza al quarto posto in classifica a quota 36 punti. Torneranno in campo domenica 1 febbraio (ore 18) sempre al PalaPanini contro Milano.

Il tabellino

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (18-25, 25-21, 23-25, 25-23, 15-9)
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 12, Mati 8, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 9, Massari 1, Perry (L), Federici (L), Bento 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.
Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 16, Seddik 6, Bovolenta 20, Gutierrez 13, Comparoni 8, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Bergmann 0, Iyegbekedo 0. N.E. Simon. All. Boninfante.
ARBITRI: Luciani, Brunelli. NOTE – durata s: 21′, 26′, 29′, 29′, 17′; tot: 122′.
Spettatori: 3698.
MVP: Luca Porro (Valsa Gropu Modena)Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Comparoni-Seddik centrali con Pace libero.La gara
La formazione ospite inizia meglio, muro di Mandiraci su Buchegger e 6-10 con timeout Giuliani. I biancorossi continuano a spingere forte, ace di Mandiraci e 14-20 con altro timeout Giuliani.
Piacenza conduce fino alla fine e conquista il primo set senza problemi, 18-25 e 0-1.
Modena reagisce in avvio di secondo parziale, ace di Mati per il 12-9 e timeout Boninfante. I padroni di casa non mollano di un centimetro, servizio vincente di Davyskiba e 18-14. La squadra di Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e pareggia i conti, 25-21 con punto finale di Porro e 1-1.
Prevale l’equilibrio ad inizio terzo set, ace di Buchegger e 12-11 dopo i primi scambi. Si prosegue punto a punto, ma è Piacenza a piazzare l’allungo decisivo nonostante i tentativi della compagine gialloblù: 23-25 e 1-2. Si lotta su ogni palla anche nel quarto parziale: primo tempo di Porro e 9-9. Modena si mantiene avanti, primo tempo di Sanguinetti e 17-15. Un allungo decisivo, difeso con le unghie e con i denti fino al definitivo 25-23 con cui si va al tie-break.
Nel quinto parziale, Modena alza la voce e vince il set 15- 9 e il match 3-2.
I gialloblù agganciano proprio Piacenza al quarto posto in classifica a quota 36 punti e torneranno in campo domenica 1 febbraio (ore 18) sempre al PalaPanini contro Milano.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

