Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bosi attacca: 'Scandalo Fondazione di Modena, i membri del Cda si dimettano subito'

Bosi attacca: 'Scandalo Fondazione di Modena, i membri del Cda si dimettano subito'

'In questo contesto è assordante il silenzio del centrosinistra locale che ad oggi, di fronte a tutti questi scandali, non dice nulla'

1 minuto di lettura

'Di fronte ad una sottrazione indebita di denaro pubblico che si aggirerebbe intorno ai due milioni di euro, nel periodo 2020 - 2025, è chiaro a tutti che chi avrebbe dovuto controllare e non l'ha fatto dovrebbe dimettersi immediatamente'. A dichiararlo, senza mezzi termini è Alberto Bosi, coordinatore regionale di Alternativa popolare.

'Mi riferisco, ovviamente, agli amministratori e ai revisori dei conti che, pur in assenza di dolo, non hanno evidentemente controllato a sufficienza quello che stava accadendo in Fondazione. Il risultato finale purtroppo è che questi soldi mancanti non potranno essere investiti sul territorio in termini di maggiori servizi sociali ed eventi culturali - continua Bosi -. Dopo lo scandalo di Amo, con un ammanco di circa 500 mila euro, un altro fatto increscioso si abbatte sulla nostra città a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Occorre che la politica intervenga immediatamente per ripristinare l'immagine dell'Ente che per i modenesi è molto importante viste le decine di milioni di euro che la Fondazione Modena investe ogni anno nel nostro territorio. In questo contesto è assordante il silenzio del centrosinistra locale che ad oggi, di fronte a tutti questi scandali, non dice nulla cercando evidentemente di farli passare nel dimenticatoio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, big match contro la corazzata Palermo

Modena, big match contro la corazzata Palermo

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Trasporto pubblico a Modena, ridare dignità al lavoro di autista

Trasporto pubblico a Modena, ridare dignità al lavoro di autista

Modena, cani antidroga al Corni e nella zona stazione delle corriere

Modena, cani antidroga al Corni e nella zona stazione delle corriere

Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Referendum Giustizia: comitati uniti per il Sì

Referendum Giustizia: comitati uniti per il Sì

Sicurezza, botta e risposta del giorno dopo la serata Noi Reagiamo

Sicurezza, botta e risposta del giorno dopo la serata Noi Reagiamo

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Sicurezza scuole, Giacobazzi (Fi): ‘Comune verifichi l’efficacia dell’educativa di strada'

Sicurezza scuole, Giacobazzi (Fi): ‘Comune verifichi l’efficacia dell’educativa di strada'