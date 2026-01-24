Modena, big match contro la corazzata Palermo

Per la prima in casa del 2026, Modena non poteva certo chiedere di meglio. Si gioca il big match contro la corazzata Palermo del figliol prodigo Palumbo, in un Braglia vestito a festa che va verso il soldout; la partita sarà preceduta dal saluto al capitano Pergreffi, che oggi sarà festeggiato per il suo addio al calcio, anche se rimarrà come collaboratore del settore giovanile. Ci sono dunque tutti gli ingredienti, sia dentro al campo che sugli spalti, per assistere a un grande spettacolo sia di calcio che di tifo, contro un avversario ostico che scenderà a Modena per provare a vincere la partita e rimanere attaccato al treno delle prime; anche il Modena però non potrà permettersi passi falsi; i gialli non vincono in casa dal 2 novembre (3 a 0 alla Juve Stabia) e sono reduci da tre sconfitte casalinghe consecutive. Al Modena servono punti importanti anche per confermare la bella prova di Pescara e riprendere a correre dopo il passaggio a vuoto delle ultime gare.Il Palermo ha giocato al Braglia in 26 occasioni, 22 delle quali in serie B; i precedenti parlano di 12 vittorie del Modena, 8 pareggi e 6 vittorie del Palermo; l’ultima al Braglia risale al 19.10.24, era il Modena di Bisoli, finì 2 a 2 con i gialli che recuperarono un doppio svantaggio da 0 a 2.Il Modena non batte il Palermo al Braglia dal 14 aprile 2002, finì 2 a 0 con reti di Ferrari e Fabbrini, era la Longobarda di De Biasi lanciata verso la serie A. Il Palermo ha giocato 9 volte fuori casa, conquistando 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, condite da 12 reti segnate e 9 subite; sarà una partita difficile per il Modena, che ha le capacità e le armi per provare a vincere la gara; conquistare il bottino pieno avrebbe grande valore sia dal punto di vista della classifica che per l’ambiente e la squadra.Per provare a vincere, Sottil si affida al suo solito 3-5-2, con alcuni punti interrogativi, Davanti a Chichizola, conferme per Tonoli e Nieling, resta il ballottaggio tra Nador, che a Pescara si è bene disimpegnato, Dellavalle o il rientro di Adorni; a centrocampo, stante ancora l’assenza di Sersanti, da destra Zanimacchia, Massolin, ancora in mediana, o Pyythia con Gerli, Santoro e Zampano, anche se non è escluso un turno di riposo a Santoro; in attacco probabile la conferma della coppia Mendes e De Luca, anche se l’ex Di Mariano scalpita per una maglia.Sottil come sempre deciderà negli istanti che precedono il calci di inizio.Arbitra la partita Dionisi de L’Aquila, con il quale il Modena ha 4 precedenti, con 2 vittorie e due sconfitte; tra i ricorsi storici, Dionisi è l’arbitro che ha diretto l’ultima vittoria casalinga del Modena con la Juve Stabia lo scorso 2 novembre. Il Palermo ha incrociato l’arbitro abruzzese in otto occasioni, totalizzando 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.Calcio di inizio alle ore 17.15 allo stadio Braglia che va verso il pienone; Montagnani già soldout, e anche il settore ospiti accoglierà circa tremila tifosi nero.