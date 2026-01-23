Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, cani antidroga al Corni e nella zona stazione delle corriere

Modena, cani antidroga al Corni e nella zona stazione delle corriere

Le verifiche, svolte anche con metal detector, hanno interessato le aree cortilive, diverse classi e i laboratori di entrambi i plessi scolastici

1 minuto di lettura

Questa mattina sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Modena, Lucio Pennella, negli istituti scolastici e nelle aree limitrofe, dove gli studenti si concentrano maggiormente prima e dopo le lezioni. L’attività, svolta d’intesa con la Dirigenza scolastica, ha visto l’impiego di equipaggi della Squadra Volante e della Squadra Mobile, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, e ha riguardato l’Istituto Tecnico Corni e lo stesso Istituto professionale.

Le verifiche, svolte anche con metal detector, hanno interessato le aree cortilive, diverse classi e i laboratori di entrambi i plessi scolastici, coinvolgendo circa 270 studenti.

I controlli sono stati poi estesi alla vicina stazione delle autocorriere, al parco Novi Sad e in piazza della Cittadella.

Nel corso del servizio, il cane antidroga ha segnalato la presenza di tracce riconducibili a sostanze stupefacenti in alcune aree esterne adiacenti agli edifici scolastici, senza rinvenirne.

I servizi di prevenzione interesseranno nelle prossime settimane anche altri istituti scolastici e aree di aggregazione giovanili cittadine.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Gestione parcheggio multipiano Esselunga: le due offerte presentate non sono valide

Gestione parcheggio multipiano Esselunga: le due offerte presentate non sono valide

Sicurezza Tempio stazione: viaggio serale in diretta in quartiere sotto scacco

Sicurezza Tempio stazione: viaggio serale in diretta in quartiere sotto scacco

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Articoli più Letti Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

'Noi Reagiamo' un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione

'Noi Reagiamo' un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione

Giulia Andreoli e Lorenzo Menna vincono il premio Giacobazzi

Giulia Andreoli e Lorenzo Menna vincono il premio Giacobazzi