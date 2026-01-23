Gestione parcheggio multipiano Esselunga: le due offerte presentate non sono valide

Per la gara del parcheggio multipiano in via Rita Levi Montalcini, accanto alla Stazione dei treni, sul lato Porta nord, sono state presentate due offerte. Entrambe non sono arrivate alla fase finale per errori o mancanza del requisito tecnico minimo. Risulta così necessario bandire una nuova gara che l’ufficio comunale Mobilità sta preparando inserendo anche elementi di novità per gli operatori, come la gestione coordinata del parcheggio multipiano e di porzioni di sosta su strada nelle immediate vicinanze.A spiegarlo è l'assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni: 'C'è stato un deciso interesse degli operatori di mercato per il nostro bando, con tante richieste di sopralluogo. Il puntuale lavoro tecnico e giuridico della Commissione di gara ha sancito che le due offerte arrivate non garantivano ciò che il bando chiedeva dal punto di vista del merito e del metodo. Il nuovo parcheggio è un'opera di grande valore economico, oltre che strategica per la sosta urbana in connessione con la stazione dei treni ed è quindi nostro compito ricercare standard di gestione di alto livello, secondo l'interesse pubblico. L’ufficio Mobilità – prosegue – è però già al lavoro per predisporre una nuova gara più articolata che introduca elementi di novità, in primis il sostanziale raddoppio degli stalli riservati ad abbonamenti mettendo in gioco anche parte della sosta su strada intorno all’infrastruttura.L’obiettivo è, da un lato, offrire ai concorrenti una prospettiva di gestione più flessibile e sostenibile nel lungo periodo in grado di attrarre operatori solidi, e dall’altro, attuare politiche differenziate in grado di rispondere ai diversi bisogni degli utenti che gravitano nell’area: pendolari, viaggiatori occasionali, utenti della Casa della salute e residenti su cui non va aggravata la pressione della sosta. È necessario, inoltre – aggiunge – valorizzare il nuovo contenitore con servizi di adeguato livello, che accrescano le potenzialità attrattive della zona, in cui è in corso un’importante trasformazione'.Tra gli elementi che si stanno valutando e che saranno oggetto di una prossima delibera di indirizzi in Giunta, proprio per rispondere a bisogni differenti, anche la riserva di una porzione di posti auto a disco orario, così da agevolare la funzione a rotazione per gli utenti della Casa della salute e delle attività economiche della zona. Si intende, inoltre, nel nuovo avviso, aumentare significativamente la quota già prevista nel primo bando di posti auto dedicata all’abbonamento per pendolari.Tali modalità di gestione della sosta si andranno ad aggiungere a quella classica a tariffa oraria.Il parcheggio multipiano di via Rita Levi Montalcini, del valore di oltre 7 milioni di euro, è stato realizzato da Esselunga nell’ambito delle opere di urbanizzazione del comparto dell’ex Consorzio agrario in cui è stato realizzato un nuovo punto vendita del marchio. L’infrastruttura, che verrà presa in carico dal Comune, contiene 295 posti auto distribuiti in cinque livelli (piano terra, tre piani e copertura) e al piano terra circa 30 posti per motocicli, un deposito bicilette in vetro antisfondamento di circa 30 metri quadrati, in grado di ospitare 25 biciclette e dotato di predisposizione per ricarica bici elettriche. Il deposito bici, opportunamente raccordato alla rete ciclabile esistente e a quella di prossima realizzazione, ha l’accesso sia dall’interno della struttura sia dall’esterno e sarà adeguato al sistema di apertura analogo a quello degli altri depositi della città. Nella parte esterna del parcheggio è inoltre prevista un’area di sosta per monopattini, sei parcheggi “rosa” e la predisposizione di sei colonnine di ricarica a doppio allaccio per veicoli elettrici (per un totale di 12 punti di ricarica).