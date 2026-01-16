'Scandalo Fondazione di Modena, serve una ispezione del Ministero dell'Economia'

'Numerosi elementi meritano chiarimenti nella vicenda della presunta distrazione di fondi che coinvolge la Fondazione di Modena. Le cifre degli ammanchi comunicate nel tempo risultano in significativo aumento rispetto alle prime informazioni diffuse; l’attenzione sembra concentrarsi su un unico soggetto, mentre emergono interrogativi rilevanti sui controlli e sulle procedure interne; la dirigenza della Fondazione continua a mantenere un silenzio preoccupante sullo stato delle indagini interne, mentre la città si interroga su cosa sia realmente accaduto'. A parlare sullo scandalo Fondazione è oggi il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.'È legittimo chiedersi se quanto emerso rappresenti un episodio isolato o se, invece, vi siano elementi che possano indicare problematiche di natura sistemica. Anche perché appare quantomeno singolare che una fondazione di origine bancaria — che più di altre dovrebbe disporre di solidi meccanismi di controllo e di rigorose procedure di gestione finanziaria — abbia potuto subire ammanchi di entità così rilevante, probabilmente milionari, senza che ciò emergesse tempestivamente. In particolare, occorre chiarire se un dipendente, che secondo alcune ricostruzioni sarebbe affetto da una patologia psichica come la ludopatia, abbia potuto per anni indirizzare indisturbato somme pari a centinaia di migliaia di euro verso piattaforme online di gioco d’azzardo.È noto che il settore del gioco d’azzardo è riconosciuto, anche dalle autorità di vigilanza e dagli organismi internazionali, come ambito ad elevato rischio sotto il profilo della gestione dei flussi finanziari. In diversi casi accertati, società del comparto sono state utilizzate come strumenti di riciclaggio di proventi illeciti o di dubbia provenienza. In tali meccanismi, il denaro trasferito alle piattaforme viene formalmente qualificato come perdita di gioco, mentre in realtà la società destinataria trattiene una percentuale e trasferisce il restante importo su conti esteri, talvolta riconducibili a soggetti terzi'.'Va tuttavia precisato che, allo stato attuale, qualsiasi ricostruzione dei fatti e le ipotesi circolate in questi giorni restano mere supposizioni, che dovranno essere rigorosamente verificate nelle sedi competenti. Spetterà agli organi inquirenti accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione l’accaduto - continua Bertoldi -. Ci auguriamo pertanto che la magistratura, così come il team di professionisti incaricato dalla Fondazione per fare piena luce sulla vicenda, possano chiarire rapidamente ogni aspetto. Non si può escludere, inoltre, un intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria e che, in presenza di gravi irregolarità, può attivare poteri ispettivi e di intervento.L’auspicio è che la vicenda venga chiarita quanto prima e che siano individuate tutte le eventuali responsabilità, affinché la Fondazione di Modena possa recuperare piena efficienza e tornare a svolgere appieno il proprio ruolo centrale nel sostegno economico al territorio e agli enti locali'.