'Il Partito Democratico di Mirandola e i suoi consiglieri si sono strenuamente battuti per fermare questa scelta sconsiderata che non avrebbe fatto altro che spostare le scelte politiche strategiche altrove (Bologna) rendendo i nostri comuni solo clienti, impoverendo il nostro territorio e le aziende locali che per decenni sono state un riferimento attivo per Aimag. Adesso che gli organi deputati hanno dimostrato di avere gli occhi ben aperti, gli amministratori di Aimag sono riusciti a fare per bene i conti necessari a presentare il Piano Industriale e si sono accorti che Aimag non è per niente in difficoltà: il quadro finanziario tiene con risultati positivi anche in prospettiva - continua il Pd -.
Pd: 'Aimag, conti in ordine. Cara Budri, bugie e incompetenze hanno le gambe corte'
'I cittadini di Mirandola debbono fidarsi ancora di chi racconta loro gravi inesattezze e bugie? Ora cambiare completamente il Cda'
