Pd: 'Aimag, conti in ordine. Cara Budri, bugie e incompetenze hanno le gambe corte'

'I cittadini di Mirandola debbono fidarsi ancora di chi racconta loro gravi inesattezze e bugie? Ora cambiare completamente il Cda'

'Ci avevano spiegato, con la sindaca Budri in prima fila, che Aimag era in grave difficoltà e che quindi era assolutamente necessario trovare un 'salvatore': immediatamente e generosamente Hera era accorsa con un bell'iter burocratico di concambio/fusione. In prima fila la sindaca Budri ha avvallato la sconcertante proposta che di fatto regalava Aimag ad Hera. L'intervento della Corte dei Conti, che ha reso chiara la manovra, le evidenti responsabilità e le incompetenze amministrative, ha smontato il disegno irresponsabile di questo Cda diretto da Hera e sostenuto da una parte dei Sindaci proprietari'. Così Ivano Barbieri della segreteria del Circolo Pd di Mirandola dopo quanto riportato ieri da La Pressa.
 


 

'Il Partito Democratico di Mirandola e i suoi consiglieri si sono strenuamente battuti per fermare questa scelta sconsiderata che non avrebbe fatto altro che spostare le scelte politiche strategiche altrove (Bologna) rendendo i nostri comuni solo clienti, impoverendo il nostro territorio e le aziende locali che per decenni sono state un riferimento attivo per Aimag. Adesso che gli organi deputati hanno dimostrato di avere gli occhi ben aperti, gli amministratori di Aimag sono riusciti a fare per bene i conti necessari a presentare il Piano Industriale e si sono accorti che Aimag non è per niente in difficoltà: il quadro finanziario tiene con risultati positivi anche in prospettiva - continua il Pd -.
A questo punto cosa dobbiamo pensare dello strenuo avallo promosso dalla sindaca Letizia Budri? Che abbia ingannato i propri concittadini? È incapace di leggere un bilancio? Che si fidi senza approfondire? In tutti i casi non ne esce per niente bene. I cittadini di Mirandola debbono fidarsi ancora di chi racconta loro gravi inesattezze e bugie? Ora se vogliamo essere seri e se si ha veramente a cuore Aimag è il caso di ridiscutere il Patto di Sindacato tra i Comuni proprietari con l'obiettivo di mantenere la maggioranza e il governo della multiutility, cambiare completamente il Cda responsabile di aver avvallato un percorso per niente trasparente e dannoso per l'azienda, costruire le condizioni per rafforzare l'azienda. E partendo dall'interesse di questo territorio e secondo modalità trasparenti, discutere i rapporti con il socio Hera, con l’obiettivodi uno sviluppo e un futurobasati su autonomia e controllo pubblico di Aimag'.
Virata di Richetti contro Zanca sulla Fondazione di Modena, preludio di un ritorno nel Pd del bel Matteo?

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Mirandola, controlli della polizia locale a scuola: trovata droga nascosta in più punti dell'edificio

Modena, Paradisi e Lenzini eletti ufficialmente alla guida del Pd: 'Partito aperto, plurale, radicato e utile'

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Ammanco Fondazione, indagini e possibili nuovi sviluppi sugli otto conti destinatari

La 'Giornata del Ricordo': gli appuntamenti a Modena e provincia

Raid vandalico su auto in sosta, Forza Italia e Lega alle istituzioni: 'Serve segnale forte'

'Dignità? Parola sconosciuta e eliminata dal vocabolario della Fondazione di Modena'

