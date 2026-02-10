A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticnte: denunciato minorenne

Nello zaino che aveva portato a scuola uno studente minorenne aveva una riproduzione di uno spadino tipo daga con lama di 28 cm, uno sfollagente telescopico e una bomboletta di spray al peperoncino. Vere e proprie armi che gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato hanno rinvenuto nel corso di un controllo effettuato di intesa con la direzione scolastica, nell'area della scuola. Il fatto risale al 22 gennaio scorso ma l'esito degli accertamenti, sfociati in una denuncia e in un sequestro penale, è stato reso noto soltanto oggi.

Il controllo e il rinvenimento è avvenuto nell'area dei due istituti superiori della città. Al termine degli accertamenti, il minorenne è stato riaffidato ai genitori