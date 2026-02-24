Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Ore di angoscia a Carpi per la scomparsa del 15enne Samuele La Cava di cui non si hanno più notizie dalla serata di domenica 22 febbraio. La famiglia ha denunciato ieri pomeriggio la scomparsa: Samuele frequenta l'Istituto d'Istruzione Superiore Vallauri.

Uscito dalla propria abitazione alle 21 di domenica, l'ultimo avvistamento risale al tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, quando è stato notato nei pressi della stazione ferroviaria di Carpi.

Al momento della scomparsa aveva una felpa nera con un drago bianco sul davanti, pantaloni neri con bande viola lungo i lati e scarpe nere. Ha un neo sulla fronte e uno sullo zigomo.

Qualsiasi informazione utile ai fini del suo ritrovamento può essere fornita direttamente ai carabinieri di Carpi.