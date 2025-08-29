Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Nei giorni scorsi la polizia locale Unione Terre d Argine, a seguito richiesta di intervento di persona Seta è intervenuta a Carpi sulla tangenziale Luosi per identificare un giovane del Burkina Faso che non aveva pagato il titolo di viaggio. Lo straniero, quando è stato accompagnato al comando di Polizia locale, ha dato in escandescenza e ha ferito tre agenti. L'uomo è stato poi denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per false attestazioni identità.

'La segreteria Sulpl di Modena esprime la sua profonda solidarietà e vicinanza ai colleghi della Polizia Locale delle Terre d'Argine rimasti feriti in servizio - si legge in una nota -. Il Sulpl, a nome di tutti i suoi iscritti, augura una pronta guarigione agli agenti coinvolti e ringrazia tutto il personale che ogni giorno continua a operare con professionalità e dedizione per la sicurezza dei cittadini, spesso in condizioni difficili e con dotazioni insufficienti. ​In questo contesto, il Sulpl ribadisce l'importanza cruciale di fornire agli agenti strumenti moderni ed efficaci per la loro protezione e per la trasparenza delle operazioni. Tra questi, le body cam rappresentano una priorità assoluta. Il sindacato ricorda che l'Amministrazione si era già dimostrata disponibile a stanziare fondi per l'acquisto di tali dispositivi, ma ciò è stato ' bloccato' per la contrarietà delle altre sigle sindacali. Il Sulpl continuerà il suo impegno per garantire che la Polizia Locale possa operare con la massima sicurezza e con tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio la propria missione a servizio della comunità'.

