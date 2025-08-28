'Allo stato attuale il taser appare davvero come l’unica alternativa possibile allo scontro fisico diretto, ben più pericoloso per tutti gli attori in campo (possibilità di lesioni anche importanti, sia per gli operatori di polizia che per il soggetto da contenere, contenziosi legali, gogne mediatiche e onnipresenti accuse di abuso provenienti dalle fonti più disparate). Come spesso appare addirittura l’unica alternativa possibile all’uso dell’arma da fuoco, come nel caso di intervento su soggetto armato.
'Taser alle forze dell'ordine: la politica rispetti il lavoro degli agenti'
Luca Falcitano (Sulpl): 'Allo stato attuale il taser appare come l’unica alternativa possibile allo scontro fisico diretto, ben più pericoloso per tutti'
