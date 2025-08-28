'Taser alle forze dell'ordine: la politica rispetti il lavoro degli agenti'

'Iniziavamo effettivamente a sentire un po’ la mancanza del solito piagnisteo che ogni volta accompagna l'utilizzo di un qualche presidio di sicurezza da parte della polizia locale, con quel suo splendido mix di ‘politically correct’ e ‘defund the police’ in salsa nostrana. Come segreteria regionale del Sulpl, Sindacato maggiormente rappresentativo nella Polizia Locale Italiana, ci siamo a lungo battuti per avviare la sperimentazione nelle città più grandi di uno strumento capace al contempo di minimizzare i fattori di rischio per gli operatori di polizia (e i soggetti criminali) e di garantire agli stessi di vincere reazioni violente e fuori controllo. Perché, piaccia o meno, a noi che portiamo una divisa viene chiesto di fare anche e soprattutto questo, ovvero di esporci a rischi sconosciuti alla maggior parte delle persone'. A parlare è Luca Falcitano del Sulpl.'Allo stato attuale il taser appare davvero come l’unica alternativa possibile allo scontro fisico diretto, ben più pericoloso per tutti gli attori in campo (possibilità di lesioni anche importanti, sia per gli operatori di polizia che per il soggetto da contenere, contenziosi legali, gogne mediatiche e onnipresenti accuse di abuso provenienti dalle fonti più disparate). Come spesso appare addirittura l’unica alternativa possibile all’uso dell’arma da fuoco, come nel caso di intervento su soggetto armato.E volendo utilizzare una fine metafora, verificare se un individuo è allergico al piombo risulta comunque molto più invasivo. Come abbiamo altre volte ribadito, studi scientifici in nostro possesso dimostrano che uno ‘sbirro’, se dotato dei necessari equipaggiamenti di sicurezza, ha maggiori possibilità di tornare a casa dalla propria famiglia, e di tornarci tutto intero, di uno che ne è privo. In qualsiasi caso, noi altri sistemi per far fronte a certi tipi di intervento non ne conosciamo, ma se chi si dichiara contrario riuscisse ad indicarci uno strumento similare e che ha gli stessi effetti, saremo ben disposti a prenderlo in considerazione...Ma ad oggi tutto ciò non esiste' - chiude Falcitano.