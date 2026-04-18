Modena, il Sulpl attacca: 'Più poteri agli ausiliari del traffico? Lo abbiamo saputo dai giornali'

'Il Sulpl è soddisfatto dell'ampliamento delle funzioni di controllo della sosta ai dipendenti di Modena Parcheggi, ma avremmo gradito essere informati invece di apprenderlo dai giornali. Non sappiamo nè quali sono le regole di ingaggio nè le ripercussioni di questa nuova attività sugli operatori della polizia locale'. Così il segretario del Sulpl di Modena, Elisa Fancinelli, sulla novità annunciata ieri dal Comune di Modena.

'Ieri inoltre c'è stato un incontro di trattativa sindacale alla presenza del comandante della polizia locale e del direttore generale, dove abbiamo appreso che i 30 agenti che avrebbero dovuto essere assunti tra giugno e settembre arriveranno solo in autunno - continua Elisa Fancinelli -. Una decisione che grava in modo significativo: un sottorganico di 30 agenti, tra pensionamenti, mobilità e trasferimenti, significa di fatto 15 pattuglie al giorno in meno sul territorio modenese. Nella storia della polizia locale di Modena non si è mai registrato un saldo negativo così importante. Lo slittamento del concorso peserà dunque sull'attività del corpo della polizia locale di Modena che sarà chiamato ad affrontare un'estate in stato di emergenza'.

