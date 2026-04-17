Sosta: dal Comune di Modena sempre più poteri agli ausiliari del traffico

A partire dal 27 aprile entrano in vigore nuove e più ampie possibilità di accertamento per gli operatori di Modena Parcheggi: finora competenti solo per le violazioni connesse al pagamento della sosta, potranno accertare tutte le tipologie di infrazioni relative alla sosta e alla fermata.



L'aggiornamento delle competenze rientra nel processo di evoluzione organizzativa del Corpo sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 bis del Codice della Strada, che attribuisce al personale incaricato delle funzioni di ausiliario del traffico il potere di contestare le infrazioni legate alla sosta e, nei casi previsti, di disporre la rimozione dei veicoli, con riferimento agli ambiti territoriali oggetto di affidamento.

L'attività di controllo sarà estesa anche alle aree immediatamente limitrofe a quelle in concessione con sosta a pagamento, con l'obiettivo di garantire una vigilanza più capillare, efficace ed equa, sia nelle zone regolamentate sia negli spazi urbani adiacenti.



Sono sei gli operatori di Modena Parcheggi che, a seguito della verifica dei requisiti individuali e del superamento di uno specifico percorso di formazione professionale, hanno ricevuto dal sindaco il conferimento ufficiale dell'incarico di Ausiliario del traffico. Con il loro impiego, sarà possibile rafforzare il presidio sul territorio e migliorare la gestione del fenomeno della sosta, in stretta collaborazione con la Polizia locale.

L'Amministrazione comunale prosegue così nel proprio impegno volto a migliorare l'ordine e la fruibilità degli spazi pubblici, favorendo il rispetto delle regole e una più equilibrata convivenza tra le diverse esigenze di mobilità urbana.

