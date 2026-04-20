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Modena, polizia locale: inaugura oggi la nuova sala operativa ultra tecnologica

Modena, polizia locale: inaugura oggi la nuova sala operativa ultra tecnologica

Il Sulpl: 'Un traguardo importante per la sicurezza della comunità e per chi ogni giorno opera sul campo'

1 minuto di lettura

Inaugura oggi la nuova sala operativa della polizia locale di Modena, moderna tecnologicamente avanzata: un'implementazione resa possibile grazie a un contributo ministeriale.

La nuova struttura, dotata di strumenti innovativi per il monitoraggio del territorio e la gestione delle emergenze, permetterà un contatto più diretto ed efficace con la cittadinanza e faciliterà il lavoro quotidiano degli operatori.

'Un traguardo importante per la sicurezza della comunità e per chi ogni giorno opera sul campo – sottolinea il Sulpl che da anni aveva fatto richieste in questo senso –. Finalmente gli strumenti sono all’altezza delle esigenze dei cittadini e del personale. L’inaugurazione rappresenta un passo concreto verso maggiore efficienza e modernizzazione della Polizia Locale, a beneficio di tutta la città'.

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