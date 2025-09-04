Sicurezza Carpi, Sulpl contro Avs: 'Sbagliato minimizzare ruolo della polizia locale'

'Come sindacato di categoria, il più rappresentativo anche nell'Unione Terre d’Argine, siamo amareggiati che nel 2025 ancora venga dipinto e minimizzato il lavoro la Polizia Locale dell’Unione delle Terre D’Argine: il nostro Corpo, il secondo per numero di agenti in provincia, svolge da decenni anche altre attività quali la sicurezza della comunità Carpigiana e le comunità di Soliera, Campogalliano e Novi di Modena'. Così il Sulpl, per bocca degli Rsu Enrico Algeri e Federico Berni replica alle parole di AVS Allenza Verdi Sinistra di Carpi.

'Ad oggi siamo impegnati, oltre che al decoro, viabilità, commercio, ambiente, al rilievo di oltre 1000 sinistri stradali all’anno, nel seguire le delicate fasi dei codici rossi (maltrattamenti in famiglia, donne e bambini), reati predatori, reati contro il patrimonio ed altre importanti attività. Il Sulpl ricorda, inoltre, che nella maggior parte dei casi le nostre pattuglie intervengono per prime su episodi come quelli accaduti nelle sere precedenti che restano in carico al Comando anche per tutta l'attività da inoltrare alla Autorità Giudiziaria. Infine, sappiamo bene che per l'ordine pubblico sono deputate in primis le altre forze dell’ordine, ma vogliamo ricordare che minimizzare il lavoro della Polizia Locale non giova all’immagine della stessa e non va a benefico del presidio del territorio e quindi dei cittadini'.

