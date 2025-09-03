'La stessa Arletti cita l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, che permette al sindaco di prendere decisioni urgenti e straordinarie solo in casi eccezionali, per proteggere la comunità da gravi pericoli immediati. Esempio: può chiudere un locale che rappresenta un rischio concreto per la sicurezza o limitare l’accesso a una piazza se ci sono emergenze serie. Ma sono misure eccezionali e temporanee, non strumenti da usare per normali problemi di ordine pubblico.
Avs difende il sindaco Righi: 'Sicurezza, Fdi prende i giro i carpigiani'
'Accusare il sindaco di aver minimizzato quello che è accaduto in centro è una falsità. Righi non ha mai negato i problemi'
Sicurezza a Carpi, Arletti (Fdi): 'Righi manca di rispetto alla città: le nostre denunce non sono film'
Pipe per crack fornite a Modena, Giacobazzi (FI): 'E' devianza ideologica'