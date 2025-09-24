Vignola, Larry Peace Love Yes e Me Boys live al Circolo Ribalta

Il Circolo Ribalta di Vignola si prepara ad accogliere una serata speciale all’insegna della musica d’autore e delle sonorità folk. Sabato 27 settembre 2025, a partire dalle 21, il palco ospiterà Larry Peace Love Yes, artista e cantautore proveniente da Portland (Oregon, USA), e Me Boys, progetto firmato da Tiziano Sgarbi, già noto come Bob Corn. Larry Peace Love Yes è un musicista che fonda la sua poetica su messaggi di positività, umorismo ed emozioni sincere. Un approccio che traspare dalle sue performance, capaci di intrecciare melodie, parole e colori in un percorso musicale intimo e universale. Accanto a lui, salirà sul palco Me Boys, il progetto di Tiziano Sgarbi. Conosciuto anche come Bob Corn, Sgarbi presenterà un repertorio di ballate che attingono alla tradizione irlandese e popolare: canzoni di mari, di vite e di morti, storie di amori, addii e ingiustizie. Un viaggio acustico che unisce voce e corpo, riportando alla luce la forza della narrazione orale e delle radici popolari. Un doppio concerto che promette di unire la visione artistica internazionale di Larry Peace Love Yes e la tradizione reinterpretata da Me Boys, in un dialogo tra culture e sensibilità musicali.

Stefano Soranna


