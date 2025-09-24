Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, Larry Peace Love Yes e Me Boys live al Circolo Ribalta

Vignola, Larry Peace Love Yes e Me Boys live al Circolo Ribalta

Sabato 27 settembre, musica tra folk internazionale e tradizione locale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Il Circolo Ribalta di Vignola si prepara ad accogliere una serata speciale all’insegna della musica d’autore e delle sonorità folk. Sabato 27 settembre 2025, a partire dalle 21, il palco ospiterà Larry Peace Love Yes, artista e cantautore proveniente da Portland (Oregon, USA), e Me Boys, progetto firmato da Tiziano Sgarbi, già noto come Bob Corn. Larry Peace Love Yes è un musicista che fonda la sua poetica su messaggi di positività, umorismo ed emozioni sincere. Un approccio che traspare dalle sue performance, capaci di intrecciare melodie, parole e colori in un percorso musicale intimo e universale. Accanto a lui, salirà sul palco Me Boys, il progetto di Tiziano Sgarbi. Conosciuto anche come Bob Corn, Sgarbi presenterà un repertorio di ballate che attingono alla tradizione irlandese e popolare: canzoni di mari, di vite e di morti, storie di amori, addii e ingiustizie. Un viaggio acustico che unisce voce e corpo, riportando alla luce la forza della narrazione orale e delle radici popolari. Un doppio concerto che promette di unire la visione artistica internazionale di Larry Peace Love Yes e la tradizione reinterpretata da Me Boys, in un dialogo tra culture e sensibilità musicali.
Stefano Soranna

Foto dell'autore

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Emergenza Urgenza: il piano Ausl non convince Vignola e la Montagna, approvazione a metà

Emergenza Urgenza: il piano Ausl non convince Vignola e la Montagna, approvazione a metà

Vignola: casolare abbandonato e distrutto dalle fiamme, evitata l'esplosione di bombole di gas

Vignola: casolare abbandonato e distrutto dalle fiamme, evitata l'esplosione di bombole di gas

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Articoli più Letti Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre

Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre

L'oca gigante e altre meraviglie, a Modena la mostra di Paolo Ventura

L'oca gigante e altre meraviglie, a Modena la mostra di Paolo Ventura