Emergenza Urgenza: il piano Ausl non convince Vignola e la Montagna, approvazione a metà

È così che la seduta, a porte chiuse per i giornalisti, della CTSS, convocata per l'approvazione del piano di riorganizzazione della emergenza-urgenza dell'Ausl si Modena, si è tradotta in una approvazione parziale. Ovvero di un documento nel quale e stato chiesto ottenuto di congelare e rinviare le scelte per due aree territoriali di grande rilievo: Vignola e montagna.
Con il presidente della Ctss nonché sindaco di Modena Massimo Mezzetti indotto dalle circostanze a mettere ai voti un piano mutilato per oltre un terzo dei contenuti e per quasi la metà del territorio. Che non convince i principali comuni dell'alto appennino, compreso Fanano, comune guidato dal sindaco PD Stefano Muzzarelli, colpito dalla cancellazione, dal 1 luglio, da parte dell'Ausl, del Medico di Emergenza Territoriale.
Il 'piano migliore' sconfessato in aulaSul piano politico la botta è grossa.
Uno smacco politico e tecnico sia al merito che al metodo quello registrato un aula nei confronti del piano. Le motivazioni con cui Vignola chiede di stralciare la parte relativa al distretto sono legate alle necessità di approfondimenti fondamentali che evidentemente non ci sono stati, soprattutto con l'area dei comuni bolognesi di confine che dovrebbero venire in aiuto al sistema di emergenza e di Modena dopo lo spostamento dell'auto medica. Cosa non di poco conto. Approfondimenti e chiarimenti che non ci sono stati o non sono stati sufficienti, nonostante i ritardi nella presentazione ufficiale del piano, prevista inizialmente prima dell'estate.