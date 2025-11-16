Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Atp Finals, trionfa Sinner: battuto Alcaraz in due set

Atp Finals, trionfa Sinner: battuto Alcaraz in due set

Si chiude un 2025 che, nonostante lo stop di tre mesi per il caso Clostebol, gli ha permesso di disputare tutte le quattro finali Slam, vincendone due

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Jannik Sinner fa il bis, batte Carlos Alcaraz e vince nuovamente le Atp Finals. A un anno dal trionfo su Taylor Fritz, l’altoatesino è di nuovo re di Torino grazie al successo in due set con il punteggio di 7-6(4) 7-5 in due ore e 15 minuti di gioco. Si chiude un 2025 che, nonostante lo stop di tre mesi per il caso Clostebol, gli ha permesso di disputare tutte le quattro finali Slam, vincendone due, trionfando inoltre in un Masters 1000 (Parigi) e due Atp 500 (Pechino e Vienna). Risultati che gli valgono il secondo posto nel ranking maschile, a soli 550 punti da Alcaraz, che ha però disputato un maggior numero di tornei.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Atp Finals, Sinner batte De Minaur. E' in finale per il terzo anno di fila

Atp Finals, Sinner batte De Minaur. E' in finale per il terzo anno di fila

Sinner vince il torneo di Parigi e torna numero 1 al mondo

Sinner vince il torneo di Parigi e torna numero 1 al mondo

Sinner vince in rimonta l’Atp 500 di Vienna: battuto Zverev

Sinner vince in rimonta l’Atp 500 di Vienna: battuto Zverev

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

MotoGP, Bezzecchi vince a Valencia davanti a Fernandez e Di Giannantonio

MotoGP, Bezzecchi vince a Valencia davanti a Fernandez e Di Giannantonio

Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

MotoGP, a Valencia Bezzecchi parte in pole

MotoGP, a Valencia Bezzecchi parte in pole