Promozione, lo United Carpi gioca a tennis contro la Virtus Correggio. Tutti i tabellini

Vincono anche La Pieve, Solierese, Medolla San Felice e Castelnuovo. Sanmichelese e Camposanto sconfitte

5 minuti di lettura
Lo United Carpi parte fortissimo e dopo appena 2 minuti Kundome firma lo 0–1, sfruttando l’immediata pressione offensiva. La squadra continua a mantenere alto il ritmo, anche se al 7’ i padroni di casa reagiscono colpendo la traversa su colpo di testa da calcio d’angolo. Al 21’ Chiossi neutralizza il tiro di Zito, mentre al 26’ Nadiri ci prova su punizione senza trovare il bersaglio. Il raddoppio arriva al 30’ con Giovannini e al 45’ Crispino firma il tris, dopo un tentativo di Posponi al 40’, chiudendo così un primo tempo brillante sullo 0–3.

La ripresa si apre con due cambi degli avversari ma la United resta padrona del campo. Al 51’ un tiro dei locali non crea problemi, mentre al 56’ Jesse confeziona un assist perfetto per Nadiri che realizza lo 0–4. Segue una serie di cambi per la United e al 61’ Chiossi è ancora reattivo sul colpo di testa avversario su punizione. Poco dopo viene annullato un gol a Cavallini per fuorigioco.

Al 67’ arriva una delle reti più belle della giornata: Posponi trova Nappa con un grande passaggio e il numero bluceleste colpisce all’incrocio per lo 0–5. Continuano le sostituzioni su entrambi i fronti, con la United che mantiene ordine e controllo del gioco.
Nel finale i padroni di casa trovano il gol della bandiera, ma la risposta è immediata.

Baraldi, infatti, trasforma con freddezza un rigore che chiude definitivamente la gara sull’1–6. Una prestazione solida, concreta e spettacolare della United Carpi, che porta a casa tre punti meritati e conferma un’eccellente condizione mentale e tecnica.

I tabellini

Virtus Correggio-United Carpi 1-6

Reti: 2' pt Kundome (U), 28' pt Giovannini (U), 42' pt Crispino (U), 10' st Nadiri (U), 22' st Nappa (U), 46' st Zito (V), 48' st su rig. Baraldi (U)

VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Barbieri (26' st Davoli D.), Bottoni (33' st Riccò), Davoli M. (1' st Corradi), Bizzarri (23' st Pedrazzoli), Casarini, Mustica, Acquafresca (1' st Benevelli), Davitti, Zito, Lugli. A disp.: Attolini, Carretti L., Santini, Davoli F. All.: Carretti M.

UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini (33' st Vezzani), Kundome, Posponi, Paramatti, Cimelli, Giovannini, Pellecani (24' st Mebelli), Kolaveri (33' st Baraldi), Nadiri (14' st Amura), Crispino (11' st Nappa). A disp.: Bordini, Gianasi, Ficarelli, De Marino. All.: Gilioli

Arbitro: Giardino di Modena

Note: ammonito Cavallini


Baiso Secchia-Casalgrande 2-3 giocata il 06/12

Reti: 15' pt Mediani (C), 39' pt Hoxha (C), 42' pt Caputo (B), 28' st Di Costanzo (C), 32' st Barozzi (B)

BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Paglia, Gazzotti, Morselli (1' st Pavarini), Ruopolo, Ovi (20' st Viviroli), Bertolani, Pederzini (15' st Baroi), Caputo (10' st Codeluppi), Caselli (20' st Briselli).
A disp.: Silvestri, Incerti, Ghirelli, Zanetti. All.: Baroni.

CASALGRANDE: Cammarota, Hoxha, Palladini, Mediani (35' st Fornari), Sabbadin, Pacella, Giordano, Sekyere, Di Costanzo, Borrelli (22' st Bonicelli), Xhuvelaj. A disp.: Pe, Pezzi, Paterlini, Pigoni, Cannas, Strozzi, De Carluccio. All.: La Monica.

Arbitro: Tirri di Ferrara

Note: ammoniti Bertolani, Sekyere; espulso Brevini (B) al 10' st

Castellarano-Sanmichelese 1-0

Rete: 7' pt su rig. Rizzuto

CASTELLARANO: Lanzotti, Zinani, Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani (39' st Turci), Valentini (13' st Ficarelli), Travagliati, Rizzuto (29' st Bettelli). A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Tincani, Grignani. All.: Lodi Rizzini

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari (26' st Teneggi), Tardini (40' st Gorzanelli), Ashong, Farina, Peddis, Spezzani, Notari, Casta (10' st Merli), Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Alicchi, Vivi, Geti. All.: Azzurro

Arbitro: Raule di Bologna

Note: ammonito Borghi.

La Pieve Nonantola-Sporting Scandiano 3-2

Reti: 6' pt Leoncelli (S), 17' pt su rig. Montorsi (L), 23' pt Cheli (L), 42' st Duci (S), 49' st Timperio (L)

LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Cheli, Cantarello, Gilli (37' st Pellegrino). A disp.: Mbaye, Pepe, Belfakir, Migliaccio, Cataldo, Traversi, Iazzetta.
All.: Barbi

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Duci, Saetti Baraldi (19' st Bottazzi), Muratori, Valestri, Leoncelli, Ferrari R., Corbelli, Barbieri (42' st Giorgi), Mohamed. A disp.: Tarabelloni, Strozzi, Pederzoli, Lasagni, Saetti, Ferrari N., Rinaldini. All.: Giardina

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Note: ammoniti Sghedoni, Boriani, Tudini Bellei, Leoncelli, Mohamed; espulso Romani (S) al 24' st 

Masone-Virtus Camposanto 2-1

Reti: 11' pt su rig. Jocic (M), 45' pt Campaniello N. (M), 20' st Deliu (V)

MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Burani, Carrera (1' st Acquah), Campaniello N., Ventura, Tascedda, Jocic (40' st Uhunamure), Bonacini (25' st Paoli), Campaniello S. (8' st Mohmoh). A disp.: Catellani, Omari, Meyong, Melioli, Gentile. All.: Marchesini

VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Natali (38' st Denteh), Deliu, Rampazzi (1' st Ndrejaj), Malavasi, Grazia A., Mogavero, Gripshi, Stabellini (10' st Acanfora), Ofusu. A disp.: Chiossi, Telicku, Bonimi, Casari, Diegoli, Grygiel. All.: Luppi

Arbitro: Nuzzo di Forlì

Note: ammoniti Carrera, Acquah, Natali, Deliu, Malavasi, Gripshi, Ndrejaj; espulso Burani (M) al 17' pt.

Medolla San Felice-Maranello 4-1

Reti: 4' pt Schiavone (Ma), 15' pt, 5' st su rig. Djwomo (Me), 26' pt Bugneac (Me), 32' st Zanoli (Me)

MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Zanoli, Abusoglu (80' Benassi), Bugneac (65' Guidone), Franco (20' pt Tecku), Djwomo (80' Bernabiti). A disp.: Atti, Bagni, Haddaji, Fontana, Preti. All.: Atti (Semeraro squalificato)

MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (46' Zagari), Orlandi, Guidetti (75' Capasso), Tognin, Marverti, Canalini (65' Restilli), Galli (55' Riva), Schiavone, Totaro, Baafi (65' Barani). A disp.: Mawuli, Evangelisti, Seghizzi, Annovi. All.: Tosi

Arbitro: Antoni di Reggio Emilia

Note: ammoniti Bugneac, Sentieri, Barani.

Montombraro-Solierese 1-2

Reti: 32' pt Hinek G. (M), 5' st Mecorrapaj (S), 35' st Mandreoli (S)

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (42' st Allegra), Dosi (4' pt Corropoli S.), Borri, Corropoli D., Fusco (35' st Magli), Naini, Baldelli (29' st Florini), Zattini, Hinek R., Pittalis (24' st Pappalardo). A disp.: Guerrieri. All.: Antonelli

SOLIERESE: Tosi, Mecorrapaj, Ligabue, Boschetti (22' st Pagano), Vignocchi (13' st Gianelli), Mandreoli, Lazzaretti, Vaccari, D'Ambrosio (42' st Laino), Feninno, Bozzani. A disp.: Zangari, Schirmo, Napolitano, Marani, Bartolomeo, Tagliavini. All.: Greco

Arbitro: Nid Bella di Bologna

Note: ammoniti Pittalis, Corropoli S., Mandreoli, Ligabue.

Sammartinese-Castelnuovo 0-1 giocata il 06/12

Rete: 36' st Cantaroni

SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Acanfora, Re, Malaguti, Turri (36' st Berselli), Barbieri (22' st Ametta), Sula (31' st Lecce), Salsi, Valentini. A disp.: Falavigna, Gigante, Singh, Corradini, Caporale. All.: Salsi

CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Veneri (14' st Paltrinieri), Baroni, Gilioli, Copertino, Bellei Ponzi, Ienna (41' st Manini), Bellentani (24' st Cantaroni), Fugallo (27' st Carbone). A disp.: Ripesi, Coviello, Cavani, Lodi, Mazzoli. All.: Casagrandi

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Valentini, Montipò, Fugallo, Mantovani, Salsi, Bellei Ponzi, Bellentani, Carbone.

