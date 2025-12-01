Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, prima sconfitta per il Medolla San Felice

Lo United Carpi batte La Pieve, Camposanto battuto in casa dal Castellarano, Solierese vincente col Baiso. Pari per il Castelnuovo

Una partita difficile da commentare quella tra Scandiano e Medolla San Felice, bella fino al 27' con i locali che giocano alla pari con la prima in classifica, poi gli ospiti si fanno del male da soli subendo due espulsioni, la prima al 27' di Traikovic per doppia ammonizione , la seconda al 35' di Pastorelli con rosso diretto per un fallo davvero brutto su Barbieri che deve essere sostituito e trasportato in ambulanza al pronto soccroso, con il gioco che resta interrotto per diversi minuti.

Di qui in poi gli ospiti rimasti in nove non resta altro che cercare di contenere la pressione dei locali che si fa via via più insistente anche se piuttosto disordinata.

Al 23' della ripresa lo Sporting Scandiano coglie una traversa piena con Valestri su calcio d'angolo ed è il preludio al gol che arriva al 25' quando dal fondo Pederzoli mette al centro un traversone per la testa di Corbelli che da pochi metri insacca il vantaggio .

Da qui in poi i locali cercano solo di mantenere il possesso palla, riuscendoci con facilità stante che il Medolla San Felice, in netta inferiorità numerica, poco può fare e subisce anche al 47' l' espulsione di Assohuon
per doppia ammonizione, la terza della gara .


Sporting Scandiano-Medolla San Felice 1-0

Rete: 25' st Corbelli

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Duci, Pederzoli, Muratori, Valestri, Leoncelli, Ferrari R., Corbelli, Barbieri (40' pt Saetti), Mohamed (40' st Rinaldini). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Saetti Baraldi, Ferrari M., Bottazzi, Giorgi. All.: Giardina

MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohuon, Trajkovic, Abusoglu, Bugneac (13' st Tecku), Franco (13' st Malavasi), Adusa (35' st Haddaji). A disp.: Atti, Zanoli, Bernabiti, Benassi. All.: Semeraro

Arbitro: Mongiorgi di Bologna

Note: ammoniti Valestri, Romani, Leozappa, Hoxha; espulsi Trajkovic (M) al 27' pt per doppia ammonizione, Pastorelli (M) al 35' pt, Bertoli (M, vice allenatore) al 43' st, mister Semeraro (M) al 45' st, Assohuon (M) al 47' st per doppia ammonizione


Casalgrande-Sammartinese 0-2

Reti: 42' pt, 19' st Sula

CASALGRANDE: Giavelli, Giordano, Palladini (12' st Runaj), Fornari (35' st Pezzi), Sabbadin, Pacella, Hoxha, Mediani, Lecce, Borrelli (43' st De Carluccio), Strozzi (12' st Di Costanzo). A disp.: Pe, Pigoni, Peterlini, Zanti, Cannas. All.: La Monica

SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Acanfora, Re, Malaguti, Turri, Toscano (1' st Valentini), Sula, Salsi S. (37' st Ametta), Berselli (32' st Barbieri). A disp.: Falavigna, Gigante, Singh, Perini, Corradini. All.: Salsi A.

Arbitro: Tassi di Forlì

Note: ammoniti Fornari, Acanfora, Re, Valentini


Castelnuovo-Virtus Correggio 1-1

Reti: 40' pt su rig.
Bellentani (C), 45' st su rig. Ferrari (V)

CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Veneri (39' st Paltrinieri), Baroni, Giglioli (43' st Coviello), Copertino, Bellei Ponzi, Ienna (28' st Carbone), Bellentani, Fugallo (28' st Cantaroni). A disp.: Ripesi, Cavani, Lodi, Mazzoli, Baffo. All.: Casagrandi

VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni (22' st Davoli D.), Carretti L. (15' st Riccò), Davoli M. (37' st Ferrari), Bizzarri (33' st Pedrazzoli), Casarini, Lugli, Acquafresca (22' st Corradi), Santini, Zito, Mustica. A disp.: Attolini, Morandi, Davoli F. All.: Carretti M.

Arbitro: Giorgini di Bologna

Note: ammoniti Ienna, Giglioli, Bellentani, Fugallo, Baroni, Davoli M., Mustica


Riese-Masone 0-0 giocata il 29/11

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli (55' Di Stasio), Manicardi, Marastoni, Borghi, Prandi, Fontanesi, Mazzoli (88' Leonardi), Fall (79' Pirondi). A disp.: Benati, Carra, Iemmi, Zannoni, Morellini, Valenti. All.: Pavesi

MASONE: Giaroli, Ventura (78' Melioli), Valmori, Bonacini, Burani, Campaniello N., Paoli, Tascedda, Jocic, Campaniello S. (71' Mohmoh), Bonacini (61' Acquah). A disp.: Catellani, Omari, Carrera, Gentile, Battigello, Uhunamure. All.: Marchesini

Arbitro: Fogacci di Bologna

Note: spettatori 100; ammoniti Borghi, Fontanesi, Bonacini, Burani, mister Pavesi.

 

Sanmichelese-Montombraro 1-0

Rete: 30' st su rig. Notari

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari, Baisi, Ashong, Farina (44' st Rafrari), Peddis (35' st Tardini), Spezzani, Notari (50' st Gorzanelli), Casta, Manzini.
A disp.: Azzurro, Paganelli, Doku, Forghieri, Geti, Teneggi, Vernia. All.: Azzurro

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (30' st Borri), Dosi, Hinek R., Corroppoli D. (10' st Magli), Bigi, Naini, Baldelli (45' st Fusco), Pappalardo, Pittalis (21' st Florini), Zattini. A disp.: Guerrieri, Corroppoli S., Nardi, Allegra. All.: Antonelli

Arbitro: Visentini di Finale Emilia

Note: ammoniti Costa, Ashong, Bigi, Naini, Pappalardo


Solierese-Baiso Secchia 1-0

Rete: 24' st Boschetti

SOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (38' st Bartolomeo), Ligabue, Boschetti, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto (20' st Marani), Vaccari, Tagliavini (30' st Mecorrapaj), Feninno, Bozzani. A disp.: Prejmerean, Schirmo, Pagano. All.: Agazzani (Greco squalificato)

BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini (29' st Paglia), Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (28' st Zanetti), Bertolani (26' st Ovi), Pederzini, Caputo (40' st Viviroli), Caselli (30' st Barozzi). A disp.: Bacciocchi, Incerti, Briselli. All.: Baroni

Arbitro: Bidzogo di Parma

Note: ammonito Gazzotti


United Carpi-La Pieve Nonantola 2-1

Reti: 13' st Kolaveri (U), 30' st Sghedoni (P), 41' st Giovannini (U)

UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini, Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli, Posponi (13' st Amura), Pellacani, Kolaveri, Giovannini, Crispino (32' st Baraldi). A disp.: Bordini, Mebelli, Nappa, Gianasi, Ficarelli, Vezzani, Owusu. All.: Gilioli

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Monari, Timperio, Shanableh (18' st Montorsi), Casarano, Cantarello, Iazzetta (23' st Boriani), Davitti (18' st Sghedoni), Pellegrino (23' st Magliaccio), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Belfakir, Cheli, Traversi. All.: Barbi

Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia

Note: ammoniti Kundome, Tudini, Cantarello, Casarano


Virtus Camposanto-Castellarano 0-2

Reti: 12' pt Saccani, 38' st Bettelli

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu, Mogavero (44' st Grygiel), Piolla, Malavasi, A. Grazia, Bortolazzi, Ndrejaj (21' st Gripshi), Stabellini (25' st Ofosu), Acanfora (21' st Diegoli). A disp.: G. Grazia, Teliki, Natali, Casari, Ramazzi. All.: Luppi

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (25' st Zinani), Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (30' st Tincani), Valentini (25' st Bettelli). A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Grignani. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Hlovyak di Bologna

Note: ammoniti Valentini, Piolla, Stabellini; espulso Bortolazzi (V) al 16' st

