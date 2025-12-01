Promozione, prima sconfitta per il Medolla San Felice

Sporting Scandiano-Medolla San Felice 1-0Rete: 25' st CorbelliSPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Duci, Pederzoli, Muratori, Valestri, Leoncelli, Ferrari R., Corbelli, Barbieri (40' pt Saetti), Mohamed (40' st Rinaldini). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Saetti Baraldi, Ferrari M., Bottazzi, Giorgi. All.: GiardinaMEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohuon, Trajkovic, Abusoglu, Bugneac (13' st Tecku), Franco (13' st Malavasi), Adusa (35' st Haddaji). A disp.: Atti, Zanoli, Bernabiti, Benassi. All.: SemeraroArbitro: Mongiorgi di BolognaNote: ammoniti Valestri, Romani, Leozappa, Hoxha; espulsi Trajkovic (M) al 27' pt per doppia ammonizione, Pastorelli (M) al 35' pt, Bertoli (M, vice allenatore) al 43' st, mister Semeraro (M) al 45' st, Assohuon (M) al 47' st per doppia ammonizione
Casalgrande-Sammartinese 0-2Reti: 42' pt, 19' st SulaCASALGRANDE: Giavelli, Giordano, Palladini (12' st Runaj), Fornari (35' st Pezzi), Sabbadin, Pacella, Hoxha, Mediani, Lecce, Borrelli (43' st De Carluccio), Strozzi (12' st Di Costanzo). A disp.: Pe, Pigoni, Peterlini, Zanti, Cannas. All.: La MonicaSAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Acanfora, Re, Malaguti, Turri, Toscano (1' st Valentini), Sula, Salsi S. (37' st Ametta), Berselli (32' st Barbieri). A disp.: Falavigna, Gigante, Singh, Perini, Corradini. All.: Salsi A.Arbitro: Tassi di ForlìNote: ammoniti Fornari, Acanfora, Re, Valentini
Castelnuovo-Virtus Correggio 1-1Reti: 40' pt su rig.
Riese-Masone 0-0 giocata il 29/11RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli (55' Di Stasio), Manicardi, Marastoni, Borghi, Prandi, Fontanesi, Mazzoli (88' Leonardi), Fall (79' Pirondi). A disp.: Benati, Carra, Iemmi, Zannoni, Morellini, Valenti. All.: PavesiMASONE: Giaroli, Ventura (78' Melioli), Valmori, Bonacini, Burani, Campaniello N., Paoli, Tascedda, Jocic, Campaniello S. (71' Mohmoh), Bonacini (61' Acquah). A disp.: Catellani, Omari, Carrera, Gentile, Battigello, Uhunamure. All.: MarchesiniArbitro: Fogacci di BolognaNote: spettatori 100; ammoniti Borghi, Fontanesi, Bonacini, Burani, mister Pavesi. Sanmichelese-Montombraro 1-0Rete: 30' st su rig. NotariSANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari, Baisi, Ashong, Farina (44' st Rafrari), Peddis (35' st Tardini), Spezzani, Notari (50' st Gorzanelli), Casta, Manzini.
Solierese-Baiso Secchia 1-0Rete: 24' st BoschettiSOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (38' st Bartolomeo), Ligabue, Boschetti, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto (20' st Marani), Vaccari, Tagliavini (30' st Mecorrapaj), Feninno, Bozzani. A disp.: Prejmerean, Schirmo, Pagano. All.: Agazzani (Greco squalificato)BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini (29' st Paglia), Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (28' st Zanetti), Bertolani (26' st Ovi), Pederzini, Caputo (40' st Viviroli), Caselli (30' st Barozzi). A disp.: Bacciocchi, Incerti, Briselli. All.: BaroniArbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammonito Gazzotti
United Carpi-La Pieve Nonantola 2-1Reti: 13' st Kolaveri (U), 30' st Sghedoni (P), 41' st Giovannini (U)UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini, Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli, Posponi (13' st Amura), Pellacani, Kolaveri, Giovannini, Crispino (32' st Baraldi). A disp.: Bordini, Mebelli, Nappa, Gianasi, Ficarelli, Vezzani, Owusu. All.: GilioliLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Monari, Timperio, Shanableh (18' st Montorsi), Casarano, Cantarello, Iazzetta (23' st Boriani), Davitti (18' st Sghedoni), Pellegrino (23' st Magliaccio), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Belfakir, Cheli, Traversi. All.: BarbiArbitro: Caiazzo di Reggio EmiliaNote: ammoniti Kundome, Tudini, Cantarello, Casarano
Virtus Camposanto-Castellarano 0-2Reti: 12' pt Saccani, 38' st BettelliVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu, Mogavero (44' st Grygiel), Piolla, Malavasi, A. Grazia, Bortolazzi, Ndrejaj (21' st Gripshi), Stabellini (25' st Ofosu), Acanfora (21' st Diegoli). A disp.: G. Grazia, Teliki, Natali, Casari, Ramazzi. All.: LuppiCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (25' st Zinani), Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (30' st Tincani), Valentini (25' st Bettelli). A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Grignani. All.: Lodi RizziniArbitro: Hlovyak di BolognaNote: ammoniti Valentini, Piolla, Stabellini; espulso Bortolazzi (V) al 16' stMatteo Pierotti