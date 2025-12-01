Promozione, prima sconfitta per il Medolla San Felice

Una partita difficile da commentare quella tra Scandiano e Medolla San Felice, bella fino al 27' con i locali che giocano alla pari con la prima in classifica, poi gli ospiti si fanno del male da soli subendo due espulsioni, la prima al 27' di Traikovic per doppia ammonizione , la seconda al 35' di Pastorelli con rosso diretto per un fallo davvero brutto su Barbieri che deve essere sostituito e trasportato in ambulanza al pronto soccroso, con il gioco che resta interrotto per diversi minuti.Di qui in poi gli ospiti rimasti in nove non resta altro che cercare di contenere la pressione dei locali che si fa via via più insistente anche se piuttosto disordinata.Al 23' della ripresa lo Sporting Scandiano coglie una traversa piena con Valestri su calcio d'angolo ed è il preludio al gol che arriva al 25' quando dal fondo Pederzoli mette al centro un traversone per la testa di Corbelli che da pochi metri insacca il vantaggio .Da qui in poi i locali cercano solo di mantenere il possesso palla, riuscendoci con facilità stante che il Medolla San Felice, in netta inferiorità numerica, poco può fare e subisce anche al 47' l' espulsione di Assohuonper doppia ammonizione, la terza della gara .Sporting Scandiano-Medolla San Felice 1-0Rete: 25' st CorbelliSPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Duci, Pederzoli, Muratori, Valestri, Leoncelli, Ferrari R., Corbelli, Barbieri (40' pt Saetti), Mohamed (40' st Rinaldini). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Saetti Baraldi, Ferrari M., Bottazzi, Giorgi. All.: GiardinaMEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohuon, Trajkovic, Abusoglu, Bugneac (13' st Tecku), Franco (13' st Malavasi), Adusa (35' st Haddaji). A disp.: Atti, Zanoli, Bernabiti, Benassi. All.: SemeraroArbitro: Mongiorgi di BolognaNote: ammoniti Valestri, Romani, Leozappa, Hoxha; espulsi Trajkovic (M) al 27' pt per doppia ammonizione, Pastorelli (M) al 35' pt, Bertoli (M, vice allenatore) al 43' st, mister Semeraro (M) al 45' st, Assohuon (M) al 47' st per doppia ammonizioneCasalgrande-Sammartinese 0-2Reti: 42' pt, 19' st SulaCASALGRANDE: Giavelli, Giordano, Palladini (12' st Runaj), Fornari (35' st Pezzi), Sabbadin, Pacella, Hoxha, Mediani, Lecce, Borrelli (43' st De Carluccio), Strozzi (12' st Di Costanzo). A disp.: Pe, Pigoni, Peterlini, Zanti, Cannas. All.: La MonicaSAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Acanfora, Re, Malaguti, Turri, Toscano (1' st Valentini), Sula, Salsi S. (37' st Ametta), Berselli (32' st Barbieri). A disp.: Falavigna, Gigante, Singh, Perini, Corradini. All.: Salsi A.Arbitro: Tassi di ForlìNote: ammoniti Fornari, Acanfora, Re, ValentiniCastelnuovo-Virtus Correggio 1-1Reti: 40' pt su rig.Bellentani (C), 45' st su rig. Ferrari (V)CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Veneri (39' st Paltrinieri), Baroni, Giglioli (43' st Coviello), Copertino, Bellei Ponzi, Ienna (28' st Carbone), Bellentani, Fugallo (28' st Cantaroni). A disp.: Ripesi, Cavani, Lodi, Mazzoli, Baffo. All.: CasagrandiVIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni (22' st Davoli D.), Carretti L. (15' st Riccò), Davoli M. (37' st Ferrari), Bizzarri (33' st Pedrazzoli), Casarini, Lugli, Acquafresca (22' st Corradi), Santini, Zito, Mustica. A disp.: Attolini, Morandi, Davoli F. All.: Carretti M.Arbitro: Giorgini di BolognaNote: ammoniti Ienna, Giglioli, Bellentani, Fugallo, Baroni, Davoli M., MusticaRiese-Masone 0-0 giocata il 29/11RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli (55' Di Stasio), Manicardi, Marastoni, Borghi, Prandi, Fontanesi, Mazzoli (88' Leonardi), Fall (79' Pirondi). A disp.: Benati, Carra, Iemmi, Zannoni, Morellini, Valenti. All.: PavesiMASONE: Giaroli, Ventura (78' Melioli), Valmori, Bonacini, Burani, Campaniello N., Paoli, Tascedda, Jocic, Campaniello S. (71' Mohmoh), Bonacini (61' Acquah). A disp.: Catellani, Omari, Carrera, Gentile, Battigello, Uhunamure. All.: MarchesiniArbitro: Fogacci di BolognaNote: spettatori 100; ammoniti Borghi, Fontanesi, Bonacini, Burani, mister Pavesi. Sanmichelese-Montombraro 1-0Rete: 30' st su rig. NotariSANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari, Baisi, Ashong, Farina (44' st Rafrari), Peddis (35' st Tardini), Spezzani, Notari (50' st Gorzanelli), Casta, Manzini.A disp.: Azzurro, Paganelli, Doku, Forghieri, Geti, Teneggi, Vernia. All.: AzzurroMONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (30' st Borri), Dosi, Hinek R., Corroppoli D. (10' st Magli), Bigi, Naini, Baldelli (45' st Fusco), Pappalardo, Pittalis (21' st Florini), Zattini. A disp.: Guerrieri, Corroppoli S., Nardi, Allegra. All.: AntonelliArbitro: Visentini di Finale EmiliaNote: ammoniti Costa, Ashong, Bigi, Naini, PappalardoSolierese-Baiso Secchia 1-0Rete: 24' st BoschettiSOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (38' st Bartolomeo), Ligabue, Boschetti, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto (20' st Marani), Vaccari, Tagliavini (30' st Mecorrapaj), Feninno, Bozzani. A disp.: Prejmerean, Schirmo, Pagano. All.: Agazzani (Greco squalificato)BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini (29' st Paglia), Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (28' st Zanetti), Bertolani (26' st Ovi), Pederzini, Caputo (40' st Viviroli), Caselli (30' st Barozzi). A disp.: Bacciocchi, Incerti, Briselli. All.: BaroniArbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammonito GazzottiUnited Carpi-La Pieve Nonantola 2-1Reti: 13' st Kolaveri (U), 30' st Sghedoni (P), 41' st Giovannini (U)UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini, Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli, Posponi (13' st Amura), Pellacani, Kolaveri, Giovannini, Crispino (32' st Baraldi). A disp.: Bordini, Mebelli, Nappa, Gianasi, Ficarelli, Vezzani, Owusu. All.: GilioliLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Monari, Timperio, Shanableh (18' st Montorsi), Casarano, Cantarello, Iazzetta (23' st Boriani), Davitti (18' st Sghedoni), Pellegrino (23' st Magliaccio), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Belfakir, Cheli, Traversi. All.: BarbiArbitro: Caiazzo di Reggio EmiliaNote: ammoniti Kundome, Tudini, Cantarello, CasaranoVirtus Camposanto-Castellarano 0-2Reti: 12' pt Saccani, 38' st BettelliVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu, Mogavero (44' st Grygiel), Piolla, Malavasi, A. Grazia, Bortolazzi, Ndrejaj (21' st Gripshi), Stabellini (25' st Ofosu), Acanfora (21' st Diegoli). A disp.: G. Grazia, Teliki, Natali, Casari, Ramazzi. All.: LuppiCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (25' st Zinani), Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (30' st Tincani), Valentini (25' st Bettelli). A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Grignani. All.: Lodi RizziniArbitro: Hlovyak di BolognaNote: ammoniti Valentini, Piolla, Stabellini; espulso Bortolazzi (V) al 16' st