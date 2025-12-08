Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Finisce con un pareggio la sfid tra il Carpi e la Vis Pesaro. Poco dopo la mezz'ora è il Carpi a passare in vantaggio: schema su calcio di punizione, Pozzi respinge il tentativo di Casarini ma Gerbi è il più lesto ad arrivare e mettere la palla in rete. Il pareggio del Pesaro arriva all'82esimo: Giovannini imbuca per Stabile, preciso a battere Sorzi in diagonale. Il Carpi ci riprova nel finale con Cortesi dal limite ma il risultato non cambia.

Tabellino

AC Carpi vs Vis Pesaro 1-1 (1-0)

Reti: 33′ Gerbi (C), 82′ Stabile (V)

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Tcheuna (dal 76′ Pietra), Figoli (dall’89’ Stanzani), Rosetti, Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (dal 59 Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Toure, Arcopinto, Mahrani, Forte. All. Cassani

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo (dal 46′ Bove), Zoia; Ceccacci (dal 70′ Giovannini), Pucciarelli, Berengo (dal 46′ Paganini), Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile (dall’85’ Ferrari, dall’89’ Ascione). A disposizione: Fratti, Guarnone, Tonucci, Ventre, Beghetto, Mariani, Nina. All. Gennari

Arbitro: Sig. Striamo sez. Salerno/ Assistenti: Cozzuto – Lombardi/ 4° Ufficiale Sig. Gianquinto (Parma)/ Operatore FVS Sig. Spagnolo (Reggio Emilia)

Ammoniti: Di Renzo (V), Gerbi (C), Tcheuna (C), Paganini (V)

Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

Foto Carpi Calcio