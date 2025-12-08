Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Il Carpi ci riprova poi nel finale con Cortesi dal limite ma il risultato non cambia

1 minuto di lettura

Finisce con un pareggio la sfid tra il Carpi e la Vis Pesaro. Poco dopo la mezz'ora è il Carpi a passare in vantaggio: schema su calcio di punizione, Pozzi respinge il tentativo di Casarini ma Gerbi è il più lesto ad arrivare e mettere la palla in rete. Il pareggio del Pesaro arriva all'82esimo: Giovannini imbuca per Stabile, preciso a battere Sorzi in diagonale. Il Carpi ci riprova nel finale con Cortesi dal limite ma il risultato non cambia.

Tabellino

AC Carpi vs Vis Pesaro 1-1 (1-0)

Reti: 33′ Gerbi (C), 82′ Stabile (V)

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Tcheuna (dal 76′ Pietra), Figoli (dall’89’ Stanzani), Rosetti, Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (dal 59 Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Toure, Arcopinto, Mahrani, Forte. All. Cassani

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo (dal 46′ Bove), Zoia; Ceccacci (dal 70′ Giovannini), Pucciarelli, Berengo (dal 46′ Paganini), Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile (dall’85’ Ferrari, dall’89’ Ascione). A disposizione: Fratti, Guarnone, Tonucci, Ventre, Beghetto, Mariani, Nina. All. Gennari

Arbitro: Sig. Striamo sez. Salerno/ Assistenti: Cozzuto – Lombardi/ 4° Ufficiale Sig. Gianquinto (Parma)/ Operatore FVS Sig. Spagnolo (Reggio Emilia)

Ammoniti: Di Renzo (V), Gerbi (C), Tcheuna (C), Paganini (V)

Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

Foto Carpi Calcio

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Truffa e sostituzione di persona: denunciati due italiani di Carpi

Truffa e sostituzione di persona: denunciati due italiani di Carpi

Carpi: encomio a Ivo Po, da oltre 50 anni volontario del Giliberti

Carpi: encomio a Ivo Po, da oltre 50 anni volontario del Giliberti

Carpi, chiude per 30 giorni un’attività di commercio di vicinato

Carpi, chiude per 30 giorni un’attività di commercio di vicinato

Anziani maltrattati in Rsa: 4 operatori sanitari indagati, tra loro un carpigiano

Anziani maltrattati in Rsa: 4 operatori sanitari indagati, tra loro un carpigiano

A Carpi il 70° anniversario della ‘Celebrazione Nazionale della Resistenza nei Campi di Concentramento’

A Carpi il 70° anniversario della ‘Celebrazione Nazionale della Resistenza nei Campi di Concentramento’

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena, continua il momento no: col Catanzaro una sconfitta che fa male

Modena, continua il momento no: col Catanzaro una sconfitta che fa male

Rimonta e beffa del Catanzaro: Modena sconfitto al Braglia

Rimonta e beffa del Catanzaro: Modena sconfitto al Braglia

Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

Eccellenza, un buon pari per la Cdr Mutina a Fidenza

Eccellenza, un buon pari per la Cdr Mutina a Fidenza