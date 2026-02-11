Dilettanti, i bomber: Schiavone segna ancora e punta Adusa

Il punto sui cannonieri modenesi.
Eccellenza
Avanza Hoxha. 13 reti: Bertetti (Vianese, 1 rig.). 12 reti: Grasso (Nibbiano, 3), Messori (Arcetana, 2). Modenesi: 9 reti: Hoxha (Cdr Mutina, 1).
Promozione
Schiavone sale ancora. 17 reti: Adusa (Medolla S. Felice, 1). 14 reti: Schiavone (Maranello, 2), Jocic (Masone, 2).
Prima
Ceci, bis e fuga. Un gol per Boccher e Ghedini. 16 reti: Ceci (Vis S.P., 4). 14 reti: Neri (Colombaro, 5). 10 reti: Ferrari (Polinago), Boccher (Mirandolese, 1), Ghedini (Modenese).
Seconda
A segno Toni, Ferrari e Gorrieri. 17 reti: Barolo (Carpine, 4). 13 reti: Toni (Madonna di Sotto, 5). 11 reti: Golinelli (V. Possidiese, 3). 10 reti: Benatti (Levizzano, 2), 9 reti: Ferrari (Cabassi, 4), Montecchi Mar. (S. Paolo). 8 reti: Basmakh (Pavullo, 1), Gorrieri Sa. (Fox, 1).
Terza
Bis per Mazzola e Sahaydak, un gol per Mezzetti, Paltrinieri, Ferrari, Cerchiara e Gasi. 18 reti: Dotti (Union 81). 15 reti: Mezzetti (Monari/Nasi). 12 reti: Taurino (Cortilese, 4). 11 reti: Ferrari (Magreta), Paltrinieri (Ganaceto), Mazzola (Borghetto, 4). 10 reti: Gaspari (Magreta, 2), Rizzo F. (Sanfa, 3), Soldano (Sozzigalli). 9 reti: Vandelli (Vallalta, 1), Sahaydak (A. Solignano), Cerchiara (Sozzigalli). 8 reti: Lodi (Vallalta), Bompani (Mon/Na), Romano (Castelfranco, 2), Salah (Jun. Fiorano), Gasi J. (Baracca B.), Borgazzi (Cognentese), Lika (S. Damaso U21, 1).
Matteo Pierotti