Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, è morto Renzo Arduini: addio al partigiano Walter

Modena, è morto Renzo Arduini: addio al partigiano Walter

Mezzetti: 'Il nostro compito nel continuare a fare memoria è fare in modo che sia una memoria viva e attuale che suscita la curiosità di tutti'

1 minuto di lettura

'Per fortuna che mi chiamavo 'Walter' perché i fascisti cercavano Arduini Renzo ma il mio nome da partigiano era 'Walter'...Sono stato nascosto otto, dieci giorni a Campogalliano e poi, quando ho capito che potevo uscire sono partito per la montagna...sono stato fortunato'.

Sono parole di Renzo Arduini, il partigiano “Walter”, ovvero uno degli ultimi testimoni diretti della lotta di Liberazione a Modena, che negli scorsi mesi ha voluto fissare la propria testimonianza nell'ambito del progetto del Comune “Modena da 80 anni libera, memorie che resistono”, per raccogliere, conservare e valorizzare le memorie locali, intrecciandole con la storia nazionale (qui).


Renzo Arduini è scomparso ieri, martedì 10 febbraio, all'età di 100 anni.

'Salutiamo con commozione e immensa gratitudine Renzo Arduini – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – e lo ringraziamo con tutto il cuore anche per la testimonianza che ci ha lasciato e che acquista ancora più valore perché, purtroppo, sappiamo che gli ultimi protagonisti della stagione che ci ha donato l'Italia libera e la democrazia ci stanno lasciando. Il nostro compito nel continuare a fare memoria è fare in modo che sia una memoria viva e attuale che suscita la curiosità e l'interesse di tutti, in particolare dei giovani, è quindi sempre più strategico'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bandiere comunista e della Palestina all'ex Casa lavoro: il sindaco cambia idea, stamattina sono state rimosse

Bandiere comunista e della Palestina all'ex Casa lavoro: il sindaco cambia idea, stamattina sono state rimosse

Tumore della prostata, Radioterapia di Modena al primo simposio internazionale

Tumore della prostata, Radioterapia di Modena al primo simposio internazionale

Bandiera comunista su stabile in disuso: troppi costi e rischi per rimuoverla

Bandiera comunista su stabile in disuso: troppi costi e rischi per rimuoverla

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Il Modena risorge: a Venezia finisce 2 a 0 per i Gialli

Il Modena risorge: a Venezia finisce 2 a 0 per i Gialli

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Lavoro: da Unimore assistente IA per individuare il profilo giusto

Lavoro: da Unimore assistente IA per individuare il profilo giusto

Giornata del ricordo: Modena rende omaggio ai martiri delle foibe

Giornata del ricordo: Modena rende omaggio ai martiri delle foibe

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia