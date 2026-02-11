Questa mattina i Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le bandiere (quella della Palestina e quella Comunista) dalla ex Casa Lavoro Saliceta San Giuliano. La polizia locale ha offerto supporto per la gestione della viabilità.
Ieri l'altro il sindaco Massimo Mezzetti aveva smentito la possibilità di rimuovere tempestivamente le bandiere 'trattandosi di un immobile del Demanio - aveva spiegato Mezzetti – non ritengo di assumermi la responsabilità di mandare un agente per tale operazione poichè i vigili del fuoco affermano che si tratta di un luogo impervio dove è difficile intervenire' (qui il video). Evidentemente questa mattina ha cambiato idea.
Bandiere comunista e della Palestina all'ex Casa lavoro: il sindaco cambia idea, stamattina sono state rimosse
Lunedì Mezzetti aveva smentito la possibilità di rimuovere tempestivamente le bandiere 'trattandosi di immobile del Demanio e di intervento pericoloso'
Questa mattina i Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le bandiere (quella della Palestina e quella Comunista) dalla ex Casa Lavoro Saliceta San Giuliano. La polizia locale ha offerto supporto per la gestione della viabilità.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'Articoli Recenti
Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti
A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticante: denunciato minorenne
Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'
Caffè Concerto chiuso con un debito di gestione da 932.000 euro