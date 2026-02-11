Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bandiere comunista e della Palestina all'ex Casa lavoro: il sindaco cambia idea, stamattina sono state rimosse

Bandiere comunista e della Palestina all'ex Casa lavoro: il sindaco cambia idea, stamattina sono state rimosse

Lunedì Mezzetti aveva smentito la possibilità di rimuovere tempestivamente le bandiere 'trattandosi di immobile del Demanio e di intervento pericoloso'

1 minuto di lettura

Questa mattina i Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le bandiere (quella della Palestina e quella Comunista) dalla ex Casa Lavoro Saliceta San Giuliano. La polizia locale ha offerto supporto per la gestione della viabilità.
Ieri l'altro il sindaco Massimo Mezzetti aveva smentito la possibilità di rimuovere tempestivamente le bandiere 'trattandosi di un immobile del Demanio - aveva spiegato Mezzetti – non ritengo di assumermi la responsabilità di mandare un agente per tale operazione poichè i vigili del fuoco affermano che si tratta di un luogo impervio dove è difficile intervenire' (qui il video). Evidentemente questa mattina ha cambiato idea.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Tumore della prostata, Radioterapia di Modena al primo simposio internazionale

Tumore della prostata, Radioterapia di Modena al primo simposio internazionale

Bandiera comunista su stabile in disuso: troppi costi e rischi per rimuoverla

Bandiera comunista su stabile in disuso: troppi costi e rischi per rimuoverla

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Il Modena risorge: a Venezia finisce 2 a 0 per i Gialli

Il Modena risorge: a Venezia finisce 2 a 0 per i Gialli

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Articoli Recenti Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti

Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti

A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticante: denunciato minorenne

A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticante: denunciato minorenne

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Caffè Concerto chiuso con un debito di gestione da 932.000 euro

Caffè Concerto chiuso con un debito di gestione da 932.000 euro