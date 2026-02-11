Bandiere comunista e della Palestina all'ex Casa lavoro: il sindaco cambia idea, stamattina sono state rimosse

Questa mattina i Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le bandiere (quella della Palestina e quella Comunista) dalla ex Casa Lavoro Saliceta San Giuliano. La polizia locale ha offerto supporto per la gestione della viabilità.

Ieri l'altro il sindaco Massimo Mezzetti aveva smentito la possibilità di rimuovere tempestivamente le bandiere 'trattandosi di un immobile del Demanio - aveva spiegato Mezzetti – non ritengo di assumermi la responsabilità di mandare un agente per tale operazione poichè i vigili del fuoco affermano che si tratta di un luogo impervio dove è difficile intervenire' (qui il video). Evidentemente questa mattina ha cambiato idea.

