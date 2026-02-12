Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Premio di risultato Ferrari, la Cgil: 'Ma a che prezzo?

Cgil: 'Coloro che porteranno a casa i già famosi 14.900, sono molto spesso coloro che hanno mascherato il mal di schiena con antidolorifici...'

'Ferrari Spa ringrazia i dipendenti per come è andato il 2025 riconoscendo un premio di risultato pari a 14.900 euro (premio che è leggermente inferiore, circa 400 euro in meno, per gli addetti della gestione sportiva). Nulla da commentare sulla cifra, evidentemente colpisce attenzione e portafoglio. Alle lavoratrici e lavoratori resta l’amarezza, l’amarezza su come si raggiunge il risultato'. Così la Fiom Cgil.

'Perché accanto al premio di risultato balza agli occhi anche l’utile netto dichiarato da Ferrari, 5% in più sull’anno precedente, 1,6 miliardi di euro che il CdA (si legge a mezzo stampa) proporrà, per quest’anno, di distribuire agli azionisti per il 40%, l’anno precedente era 35%. Gli azionisti sicuramente si sfregano le mani. I dipendenti le mani non le sfregano, coloro che porteranno a casa i già famosi 14.900, sono molto spesso coloro che hanno mascherato il mal di schiena con antidolorifici, che hanno abbassato febbri con antipiretici per non perdere giorni di lavoro, che hanno utilizzato ferie a volte anche al posto di assenze previste da leggi vigenti o quando lo stato di malattia era tale da non permettere di muoversi da casa nemmeno con l’aiuto forte della chimica farmaceutica.

Perché le assenze, anche se legittime, certificate, previste dalla Legge, dalla Costituzione, decurtano il premio. Nessun commento sulla cifra quindi, ma la Fiom Cgil non smetterà mai di chiedersi… di chiedere all’Azienda: il prezzo dell’ulteriore aumento dei dividendi milionari vale la salute dei lavoratori, la rinuncia ai diritti, alla malattia ed alla dignità, al diritto costituzionale allo sciopero? Pare proprio sia così…complimenti cara Ferrari uno splendido risultato'.

La Cisl: 'Ferrari, premio record fino a 14.900 euro frutto di un’eccellenza industriale e sindacale'

Ferrari, ricavi e utili in aumento: il titolo recupera in Borsa

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Cgil Modena: 'Referendum giustizia, diciamo No per il bene dei lavoratori'

'Il blocco Pro-Pal della tangenziale fu concesso dalle autorità'

Articoli più Letti Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Hera, nel giorno della presentazione del piano industriale il titolo ha perso oltre il 3%

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Articoli Recenti Consorzio Burana, Francesco Vincenzi riconfermato presidente

Rinaldi (Uil): 'Meccanica, vola cassa integrazione straordinaria: Modena paga le mancate scelte del Governo'

Bper, nel 2025 conti record: utili per 2 miliardi, dividendo a 65 centesimi

'Modena, 84mila caregiver familiari: servono strumenti nuovi'

