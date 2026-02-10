Ferrari, ricavi e utili in aumento: il titolo recupera in Borsa

Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2025. Davanti ai numeri presentati, oggi il titolo ha segnato un +6% in Borsa, dopo mesi difficili.

I ricavi netti sono pari a 7.146 milioni, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, l'utile operativo è di 2.110 milioni, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, mentre l'utile netto ammonta a 1.600 milioni e utile diluito per azione pari a 8,96 euro. Ebitda pari a 2.772 milioni, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Ebitda pari al 38,8%

'Nel 2025 Ferrari ha confermato la forza della propria strategia, attenta alla gestione dei volumi e focalizzata sul valore - ha affermato il Ceo Ferrari Benedetto Vigna -. La nostra straordinaria performance finanziaria, con ricavi in crescita del 7% a oltre Euro 7,1 miliardi, un margine dell’EBIT in aumento di 120 punti base al 29,5% e un flusso di cassa industriale superiore a 1,5 miliardi, è stata sostenuta dal mix di prodotto, dalle personalizzazioni e dalle sponsorizzazioni. La domanda di Ferrari continua a essere molto solida ed è gestita con rigore in ogni mercato, riflettendo il nostro modello di esclusività: il portafoglio ordini si estende verso la fine del 2027. Rimaniamo fedeli alla nostra identità: orientati al futuro e riconoscibili per la nostra volontà di progresso'.