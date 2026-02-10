Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ferrari, ricavi e utili in aumento: il titolo recupera in Borsa

Ferrari, ricavi e utili in aumento: il titolo recupera in Borsa

I ricavi netti sono pari a 7.146 milioni, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, l'utile operativo è di 2.110 milioni, in aumento del 12%

1 minuto di lettura

Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2025. Davanti ai numeri presentati, oggi il titolo ha segnato un +6% in Borsa, dopo mesi difficili.

I ricavi netti sono pari a 7.146 milioni, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, l'utile operativo è di 2.110 milioni, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, mentre l'utile netto ammonta a 1.600 milioni e utile diluito per azione pari a 8,96 euro. Ebitda pari a 2.772 milioni, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Ebitda pari al 38,8%

'Nel 2025 Ferrari ha confermato la forza della propria strategia, attenta alla gestione dei volumi e focalizzata sul valore - ha affermato il Ceo Ferrari Benedetto Vigna -. La nostra straordinaria performance finanziaria, con ricavi in crescita del 7% a oltre Euro 7,1 miliardi, un margine dell’EBIT in aumento di 120 punti base al 29,5% e un flusso di cassa industriale superiore a 1,5 miliardi, è stata sostenuta dal mix di prodotto, dalle personalizzazioni e dalle sponsorizzazioni. La domanda di Ferrari continua a essere molto solida ed è gestita con rigore in ogni mercato, riflettendo il nostro modello di esclusività: il portafoglio ordini si estende verso la fine del 2027. Rimaniamo fedeli alla nostra identità: orientati al futuro e riconoscibili per la nostra volontà di progresso'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

F1, ecco la nuova Ferrari SF-26. Vasseur: 'E' l’inizio di un nuovo ciclo'

F1, ecco la nuova Ferrari SF-26. Vasseur: 'E' l’inizio di un nuovo ciclo'

Rifiuti, Ludovica Ferrari (Pd) incoraggia Mezzetti: ‘Continuare sulla strada del cambiamento’

Rifiuti, Ludovica Ferrari (Pd) incoraggia Mezzetti: ‘Continuare sulla strada del cambiamento’

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Articoli più Letti Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Hera, nel giorno della presentazione del piano industriale il titolo ha perso oltre il 3%

Hera, nel giorno della presentazione del piano industriale il titolo ha perso oltre il 3%

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Rinaldi (Uil): 'Meccanica, vola cassa integrazione straordinaria: Modena paga le mancate scelte del Governo'

Rinaldi (Uil): 'Meccanica, vola cassa integrazione straordinaria: Modena paga le mancate scelte del Governo'

Bper, nel 2025 conti record: utili per 2 miliardi, dividendo a 65 centesimi

Bper, nel 2025 conti record: utili per 2 miliardi, dividendo a 65 centesimi

'Modena, 84mila caregiver familiari: servono strumenti nuovi'

'Modena, 84mila caregiver familiari: servono strumenti nuovi'

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'