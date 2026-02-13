Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: il Montombraro ha scelto: ecco mister Bernabei

Bernabei prende il posto di Stefano Antonelli che in settimana si era dimesso

Il nuovo allenatore del Montombraro è Marco Bernabei. Lo ha ufficializzato oggi il presidente Maurizio Predieri, che ha anche annunciato il nuovo direttore sportivo, Roberto Moscariello, che torna a Monteombraro non come mister ma come ds. L'ex tecnico del Valsa Savignano debutta domenica sul campo della Virtus Correggio in un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. I reggiani, partiti benissimo, hanno perso poi giocatori di gran valore come gli attaccanti Guidetti e Boccher (entrambi sono andati alla Mirandolese) e ora sono nella zone basse della classifica. Una partita comunque non facilissima perché la Virtus Correggio ha comunque preso elementi di un certo spessore come gli attaccanti Zito e Davitti.

Bernabei è chiamato all'ennesimo impresa dopo quelle con Flos Frugi, San Damaso e Castellettese.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

