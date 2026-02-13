Promozione: il Montombraro ha scelto: ecco mister Bernabei

Il nuovo allenatore del Montombraro è Marco Bernabei. Lo ha ufficializzato oggi il presidente Maurizio Predieri, che ha anche annunciato il nuovo direttore sportivo, Roberto Moscariello, che torna a Monteombraro non come mister ma come ds. L'ex tecnico del Valsa Savignano debutta domenica sul campo della Virtus Correggio in un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. I reggiani, partiti benissimo, hanno perso poi giocatori di gran valore come gli attaccanti Guidetti e Boccher (entrambi sono andati alla Mirandolese) e ora sono nella zone basse della classifica. Una partita comunque non facilissima perché la Virtus Correggio ha comunque preso elementi di un certo spessore come gli attaccanti Zito e Davitti.

Bernabei è chiamato all'ennesimo impresa dopo quelle con Flos Frugi, San Damaso e Castellettese.

Bernabei prende il posto di Stefano Antonelli che in settimana si era dimesso (per la verità l'aveva fatto anche la scorsa settimana), mentre Moscariello arriva al posto di Nicolò Olivetti, pure lui dimissionario così come il ds Antonio Salvioli.

Matteo Pierotti