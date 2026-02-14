Modena alla ricerca della vittoria casalinga con la Carrarese

Il Modena, reduce dalla bella vittoria a Venezia, affronta al Braglia, nel giorno di San Valentino, la Carrarese, per chiudere questo miniciclo di tre gare in una settimana.Al Modena serve ritrovare la vittoria casalinga, che manca dal 2 novembre (3-0 alla Juve Stabia) per confermare i tre punti di Venezia e proseguire nel consolidamento di un posto valido per la zona playoff. I toscani sono reduci da un punto nelle ultime tre partite, e hanno perso le ultime due trasferte. I carrarini hanno giocato a Modena in 16 occasioni, di cui 15 in serie C; l’unico preecedente in serie B risale allo scorso campionato, finì 2 a 0 per il Modena. Nei 16 precedenti al Braglia, ci sono 6 vittorie del Modena, 5 pareggi e 5 vittorie degli ospiti, che non vincono a Modena dal 6 gennaio 2000 (3 a 0). La Carrarese ha giocato in trasferta fino ad ora 12 partite, conquistando 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi 6 sconfitte condite da 15 reti segnate e 24 subite: guidati dal’ex Abiuso (8 gol senza rigori), verranno a Modena per cercare punti importanti che consentano loro di rimanere in linea di galleggiamento verso la salvezza.Al Modena servono tre punti anche per ritrovare il feeling con la vittoria casalinga, e per evitare che il Braglia da fortino inespugnabile diventi un tabù, con 4 sconfitte nelle ultime 5 gare casalinghe.Per la formazione iniziale, Sottil deve fare i conti con le assenze di Sersanti e Pyythia, mentre recupera Zampano, che ha scontato la squalifica, e dovrà valutare se fare un po’ di turnover per dare fiato a chi giocato di più. Nel 3-5-2 iniziale, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Nador, e uno tra Dellavalle, ben disimpegnatosi a Venezia, e Nieling; a meno che il mister inserisca Dellavalle nei tre dietro spostando Tonoli in fascia destra o addirittura Nador in mezzo al campo. A centrocampo, oltre al rientro di Zampano, sicuri Gerli e Santoro; probabile Massolin in posizione di mezzala, mente in fascia destra ballottaggio tra Beyuku e Zanimacchia, a meno che il mister conceda una chance da titolare a Imputato. In attacco gli altri dubbi: conferma della coppia Defrel con De Luca, oppure Ambrosino titolare in coppia con De Luca, o addirittura Massolin sottopunta; possibile anche Mendes dall’inizio.Il mister scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Perri di Roma, con il quale nei 5 precedenti, il Modnea ha 3 vittorie e 2 sconfitte; la Carrarese ha invece incrociato l’arbitro romano in 9 precedenti, con 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.Calcio di inizio alle 15 allo stadio Braglia davanti alla solita nutrita schiera di tifosi gialloblù; in arrivo anche circa 300 sostenitori da Carrara.