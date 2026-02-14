Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena alla ricerca della vittoria casalinga con la Carrarese

Calcio di inizio alle 15 allo stadio Braglia davanti alla solita nutrita schiera di tifosi gialloblù; in arrivo anche circa 300 sostenitori da Carrara

Il Modena, reduce dalla bella vittoria a Venezia, affronta al Braglia, nel giorno di San Valentino, la Carrarese, per chiudere questo miniciclo di tre gare in una settimana.

Al Modena serve ritrovare la vittoria casalinga, che manca dal 2 novembre (3-0 alla Juve Stabia) per confermare i tre punti di Venezia e proseguire nel consolidamento di un posto valido per la zona playoff. I toscani sono reduci da un punto nelle ultime tre partite, e hanno perso le ultime due trasferte. I carrarini hanno giocato a Modena in 16 occasioni, di cui 15 in serie C; l’unico preecedente in serie B risale allo scorso campionato, finì 2 a 0 per il Modena. Nei 16 precedenti al Braglia, ci sono 6 vittorie del Modena, 5 pareggi e 5 vittorie degli ospiti, che non vincono a Modena dal 6 gennaio 2000 (3 a 0). La Carrarese ha giocato in trasferta fino ad ora 12 partite, conquistando 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi 6 sconfitte condite da 15 reti segnate e 24 subite: guidati dal’ex Abiuso (8 gol senza rigori), verranno a Modena per cercare punti importanti che consentano loro di rimanere in linea di galleggiamento verso la salvezza.

Al Modena servono tre punti anche per ritrovare il feeling con la vittoria casalinga, e per evitare che il Braglia da fortino inespugnabile diventi un tabù, con 4 sconfitte nelle ultime 5 gare casalinghe.
Per la formazione iniziale, Sottil deve fare i conti con le assenze di Sersanti e Pyythia, mentre recupera Zampano, che ha scontato la squalifica, e dovrà valutare se fare un po’ di turnover per dare fiato a chi giocato di più. Nel 3-5-2 iniziale, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Nador, e uno tra Dellavalle, ben disimpegnatosi a Venezia, e Nieling; a meno che il mister inserisca Dellavalle nei tre dietro spostando Tonoli in fascia destra o addirittura Nador in mezzo al campo. A centrocampo, oltre al rientro di Zampano, sicuri Gerli e Santoro; probabile Massolin in posizione di mezzala, mente in fascia destra ballottaggio tra Beyuku e Zanimacchia, a meno che il mister conceda una chance da titolare a Imputato. In attacco gli altri dubbi: conferma della coppia Defrel con De Luca, oppure Ambrosino titolare in coppia con De Luca, o addirittura Massolin sottopunta; possibile anche Mendes dall’inizio.
Il mister scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.

Arbitra la partita Perri di Roma, con il quale nei 5 precedenti, il Modnea ha 3 vittorie e 2 sconfitte; la Carrarese ha invece incrociato l’arbitro romano in 9 precedenti, con 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

