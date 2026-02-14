Modena ancora una vittoria, Sottil conferma la crescita

Seconda meritata vittoria consecutiva del Modena (2-0), la prima al Braglia dopo oltre tre mesi; Modena non particolarmente brillante dal punto di vista fisico e a tratti con una manovra molto lenta, ma il terzo impegno in otto giorni e il campo pesante non hanno favorito il palleggio e la corsa dei gialli, che specialmente nel secondo tempo hanno forse risentito un po’ di stanchezza e si sono limitati a controllare e gestire partita e risultato; vittoria importante perché conferma quella di Venezia e rimette i gialli in carreggiata, specialmente sul proprio terreno, consentendo al canarino di riprendere a volare all’interno del proprio fortino. Ai gialli servivano tre punti per la classifica e tre punti importanti sono arrivati. Sottil decide di cambiare ancora gli interpreti del suo 3-5-2, e regala qualche sorpresa nell’undici iniziale, inserendo qualche rotazione; davanti a Chichizola, trio composto da Tonoli, Dellavalle e Nieling; a centrocampo, da destra, Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro e Zampano; davanti debutto da titolare per Ambrosino in coppia con De Luca.Si comincia su ritmi non altissimi, specie nei primi minuti; al 7’ tiro di Tonoli da lontanissimo, palla a lato. La Carrarese resta dietro per non dare campo al Modena; all’ 11’ replica di Zuelli, Chichizola para facile.Al 19’ iniziativa di Schiavi che calcia dal limite, ancora Chichizola senza problemi. Al 23’ Ambrosino riesce a mettere la palla al centro, arriva Beyuku che calcia debolmente, Bleve para facile. Al 33’ il vantaggio del Modena risveglia la partita, che si stava assopendo: imbucata di Massolin che serve Zampano, palla subito al centro verso De Luca che riesce a difenderla e ad appoggiarla nuovamente all’accorrente Massolin che con un sinistro radente insacca la palla nell’angolo alla sinistra di Bleve. La risposta degli ospiti arriva al 43’: apertura del contropiede, palla a Rubino che si presenta da solo davanti a Chichizola ma l’estremo difensore gialloblù non si lascia ipnotizzare e salva il risultato.subito Zanimacchia a destra al posto di Beyuku già ammonito nel primo tempo. Al 55’ bel traversone di Zanimacchia, ma nessuno dei gialli riesce a raccoglierlo in area. Al 60’ ubriacante serpentina di Ambrosino che entra in area da sinistra e serve un cioccolatino al centro, che però rimane sul piatto; sullo sviluppo dell’azione, Santoro calcia dal limite e Bleve si distende in angolo.Al 66’ l’arbitro fischia una punizione nell’area a favore del Modena, poi viene richiamato al Var (per un probabile fallo di mano di Santoro dentro l’area), ma dopo un lungo check durato oltre due minuti, conferma la sua decisione con punizione a favore del Modena. Al 70’ Sottil comincia a muovere la panchina: prima dentro Defrel e Gliozzi per De Luca e Ambrosino, poi al 77’ Nador per Dellavalle; al 88’ Zampano lascia il posto a Cotali, che alla sua prima giocata si incunea verso l’area e serve un assist a Defrel che di piattone sigla il raddoppio del Modena chiudendo la partita nonostante i 5’ di recupero concessi. Con la vittoria il Modena sale al quinto posto a quota 40 punti, in attesa degli altri risultati. Modena di nuovo in campo domenica prossima 22 febbraio alle 15.00 a Castellammare contro la Juve Stabia, in una sfida dal sapore playoffs.Modena-Carrarese 2-0Reti: 33° Massolin, 91° Defrel.Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle (78° Nador), Nieling; Beyuku (46° Zanimacchia), Massolin, Gerli, Santoro, Zampano (89° Cotali); Ambrosino (70° Gliozzi), De Luca (70° Defrel). A disposizione: Laidani, Pezzolato, Mendes, Adorni, Cauz, Wiafe, Imputato. All. SottilCarrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri (80° Torregrossa), Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi (56° Hasa), Melegoni (70° Distefano), Belloni (56° Rouhi); Rubino (56° Sekulov), Abiuso.A disposizione: Fiorillo, Imperiale, Lordkipanidze, Finotto, Calabrese, Parlanti, Guercio. All. CalabroArbitro: Mario Perri di Roma 1 (Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Paolo Bitonti di Bologna, quarto ufficiale: Valerio Crezzini di Siena, Var: Daniele Rutella di Enna, Avar: Maurizio Mariani di Aprilia.Ammoniti: Beyuku (M), Schiavi (C), Zanimacchia (M), Dellavalle (M), Illanes (C), Defrel (M), Sottil (all. M).Note: spettatori paganti 8.087