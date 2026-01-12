Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, fugge dopo aver provocato un incidente: identificato col sistema di videosorveglianza

Attualmente l’impianto di videosorveglianza conta 214 le telecamere e 28 i varchi OCR

Automobilista causa incidente stradale tra le vie Ferrari e Radici, finge di parcheggiare per evitare di creare intralcio, invece si dà alla fuga senza fornire le generalità agli altri automobilisti coinvolti. È accaduto a Formigine nei giorni scorsi ma, grazie al sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polizia locale hanno potuto risalire al veicolo tramite modello e colore (il numero di targa, infatti, rimaneva ignoto).

L’automobilista è stato rintracciato e sanzionato per non avere fornito i suoi dati, oltre che per le responsabilità per avere causato l'incidente.

'Le telecamere sono state ancora una volta decisive per risalire all'autore dell'incidente, rendendo vano il suo tentativo di sottrarsi all'identificazione. Si ricorda che l'utilizzo di questi dispositivi è consentito solo al personale di Polizia autorizzato nel rispetto della normativa sull'utilizzo dei dati sensibili' - afferma il comandante della Polizia locale di Formigine Susanna Beltrami.

L’impianto di videosorveglianza del Comune di Formigine è stato recentemente potenziato. Come dimostra quest’ultimo episodio, si tratta di un intervento strategico finalizzato a migliorare la sicurezza urbana e il controllo del territorio. L’investimento complessivo è stato di oltre 100mila euro, e ha previsto l’installazione di 35 nuove telecamere e di 5 ulteriori varchi OCR di accesso al territorio comunale (c.d. Targa System).

Attualmente l’impianto di videosorveglianza conta 214 le telecamere e 28 i varchi OCR.

