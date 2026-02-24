Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha partecipato questa sera al sit in organizzato dalla comunità ucraina modenese nel quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il sindaco è intervenuto per confermare la vicinanza di Modena alla resistenza ucraina.

'Il popolo ucraino in questi quattro anni durissimi ha dato a tutti noi europei una grande lezione di dignità. È una resistenza fondamentale anche per l'Europa e bisogna stare al fianco dell'Ucraina per difendere l'Europa. Per questo motivo è vitale superare il meccanismo dell'unanimità nelle decisioni europee per non essere sotto lo scacco di capi di governo come Orban. Anche il Governo italiano deve uscire da una posizione ambigua che lo vede strizzare l'occhio a Trump quando afferma che non bisogna toccare gli asset russi - ha detto Mezzetti -. Dopo quattro anni è l'ora di una chiarezza necessaria anche da parte del nostro Governo. Per quanto ci riguarda, come Comune di Modena saremo sempre al fianco della comunità ucraina e accanto a essa è necessario che si mobiliti, sempre di più anche tutto il resto della cittadinanza'.