Accademia militare sempre più ambientalmente sostenibile

Avviato il progetto di efficientamento energetico del Palazzo Ducale di Modena

Nei giorni scorsi, con un simbolico incontro presso il Palazzo Ducale di Modena, tra il Direttore della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa, Generale Ispettore Mario Sciandra, il Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Stefano Messina e il direttore Area Nord di ENGIE Italia, dottor Marco Massaria, è stato avviato il 1° Lotto dell’Energy Performance Contract (EPC) per l’attuazione della prima fase del progetto di efficientamento energetico dell’Istituto di formazione.
Questo primo intervento di miglioramento energetico, con una durata prevista di 10 anni, realizzato da ENGIE, operatore di riferimento nel mercato dell’energia, con l’Associazione Temporanea Imprese di progetto, mira a dotare l’Esercito di un’infrastruttura più funzionale, pienamente rispondente alle normative vigenti, a basso impatto ambientale, con ridotti costi di manutenzione ed efficiente dal punto di vista energetico.
Il progetto, basato su tecnologie innovative e sul miglioramento dell’affidabilità degli impianti, risponde pienamente agli obiettivi del Piano per la Strategia Energetica della Difesa ed è in grado di assicurare un risparmio superiore al 52% dei consumi storici fino ad ora registrati nell’Istituto.
La realizzazione del progetto, caratterizzato dal perseguimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni climalteranti, è la dimostrazione di quanto la Difesa sia pienamente impegnata, attraverso l’esecuzione di interventi esemplari, nella contribuzione al raggiungimento degli obiettivi 2030 in linea con il Green Deal Europeo di riduzione dei gas ad effetto serra pari al 45%, proiettata verso la neutralità climatica fissata per il 2050.

 

Nella foto il Generale Ispettore Sciandra con il Generale di Divisione Messina nel corso della visita al cantiere

