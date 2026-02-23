Modena, via Emilio Po: raffica di auto vandalizzate

Vandalismi alle auto che vanno avanti da oltre un anno. Non trovano pace i residenti ormai rassegnati della zona di via Emilio Po alla Madonnina, l'ex villaggio artigiano sorto nel secondo dopoguerra. Tante le segnalazioni fatte e le chiamate per avere 'più controlli' ma ad oggi 'nessuno ci ha mai ascoltati, e non sappiamo più a chi rivolgerci', spiega con amarezza Katia Meldi, residente. La situazione, racconta, va avanti da oltre un anno con decine e decine di auto danneggiate da segni e incisioni.



'C'è chi per sicurezza lascia la propria macchina dal parcheggio del supermercato perchè è illuminato, ma non si può essere costretti a fare questo per tutelarsi, e poi ormai succede sempre di trovarsi le macchine rigate e anche se si ha la copertura contro i vandalismi spesso c'è la franchigia da pagare e non si può sempre stare a riparare la macchina vivendo con l'incubo dei vandalismi', racconta 'e inoltre gruppi di ragazzi 'maranza', arrivano dal McDonald's a qualsiasi ora e passano per via Scacciera rigando e danneggiando le macchine in sosta. Stanchi di questi ripetuti episodi abbiamo scritto alle istituzioni senza purtroppo nessun riscontro. Chiediamo più presidio in zona, sia per gli atti vandalici che per lo spaccio che si consuma nel sentiero che da via Scacciera collega al McDonald's costeggiando il ponte della via Emilia ma soprattutto l'installazione delle telecamere sia per sicurezza ma anche per deterrente a questi gesti criminosi'.

Marco Amendola

