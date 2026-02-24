Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffa e peculato in Unimore, quattro dipendenti a processo, assolti i docenti

Gli accertamenti delle Finanza avevano ricostruito un sistema fraudolento dal 2013 al 2020: indebiti pagamenti per 260mila euro

1 minuto di lettura

Sono quattro le persone rinviate a giudizio, undici quelle assolte: lo ha deciso questa mattina il giudice sul caso di truffa e peculato in Unimore. Tra le persone che andranno a processo il prossimo 15 settembre il dipendente amministrativo considerato la figura apicale, un 64enne tutt’ora in servizio, e tre direttori amministrativi, assolti invece i professori e gli assegnisti.

Gli accertamenti delle Finanza avevano ricostruito un sistema fraudolento dal 2013 al 2020: il 64enne, secondo l'accusa, poteva disporre liberamente dell'accesso al sistema gestionale e dei dispositivi di firma digitale e aveva quindi attestato falsamente circa 750 mandati di pagamento, di fatto bonifici riportanti causali fittizie e privi di qualsiasi documentazione giustificativa portando a indebiti pagamenti per un totale di circa 260mila euro.

