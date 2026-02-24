Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Caro Direttore,

ho letto con piacere il suo editoriale odierno poiché - or son giusto due anni - non ci eravamo trovati d'accordo sulla importanza della 'candidatura Mezzetti' avanzata, fin dalla precedente estate, dal piccolo ma determinato Pri. Inutile rivangare le passate difficoltà del PD modenese che, a quanto pare, non sembrano avviate a soluzione, ma è importante rimarcare il fatto che il 'tentativo Mezzetti' abbia costituito, nei fatti e nella attuale condizione politica, l'unica via percorribile per arginare la problematica prospettiva che abbiamo di fronte.

Nel suo articolo fa riferimento a cose già fatte; ad altre 'in fieri'; ed anche a qualcuna che sarebbe, a suo dire, stata 'accantonata'. Può darsi che lei abbia ragione che sia, cioè, mancata la necessaria determinazione ma, deve convenire, che oltre al 'potere' che si esercita in piazza Grande, ne esistono altri, forse addirittura più forti, situati magari in corso Canalgrande, in via San Carlo o in corso Duomo. Il tempo, che resta sempre un gran galantuomo, farà certamente emergere meriti e responsabilità.

Paolo Ballestrazzi - consigliere comunale Pri

Nella foto la sede del palazzo arcivescovile in corso Duomo

