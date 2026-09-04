Accademia Militare: al via il tirocinio del 208° corso “Fedeltà

Sono giunti a Modena gli Aspiranti Allievi Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri per completare l’iter selettivo previsto ai fini dell’ammissione alla frequenza del 208° corso 'Fedeltà' dell’Accademia Militare.
Il concorso pubblico, che quest’anno ha registrato complessivamente quasi 10.000 domande, è stato articolato su una serie di verifiche valutative quali: prova scritta di preselezione, prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, prove scritte di conoscenza della lingua italiana ed inglese e prova orale di matematica.
Per i giovanissimi Aspiranti Allievi Ufficiali giunti a Modena prende ora il via il tirocinio della durata di 30 giorni, fase conclusiva del concorso durante la quale i frequentatori saranno chiamati a confrontarsi con ritmi, regole e attività specifiche della vita Accademica, consentendo di valutarne ulteriormente le qualità e l’attitudine ad affrontare il percorso formativo militare.
Al termine del tirocinio e a seguito della formazione delle rispettive graduatorie di merito, saranno ammessi alla frequenza del 208° Corso “Fedeltà” 190 Allievi Ufficiali dell’Esercito e 70 dell’Arma dei Carabinieri.
Avrà così inizio il percorso formativo presso l’Accademia Militare, nel quale valori, preparazione universitaria, formazione militare e addestramento ginnico sportivo concorrono alla preparazione dei futuri Ufficiali.
Proprio a partire dal nuovo anno accademico, l’offerta universitaria destinata ai futuri Ufficiali dell’Esercito si arricchirà con l’introduzione di due nuovi indirizzi nell’ambito del corso di laurea in Scienze Strategiche: gestionale e filosofico.
Un’evoluzione del percorso formativo sviluppata in sinergia con l’Università, con l’obiettivo di sviluppare pensiero critico e laterale, capacità di analisi e autonomia di giudizio nei futuri Ufficiali, qualità essenziali per preparare giovani Comandanti capaci di comprendere situazioni complesse, assumere decisioni consapevoli e agire con efficacia e tempestività.
Accademia Militare: al via il tirocinio del 208° corso “Fedeltà
Aspiranti Allievi Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri in Accademia Militare per affrontare l’ultima fase dell’iter concorsuale.. il concorso pub
Sono giunti a Modena gli Aspiranti Allievi Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri per completare l’iter selettivo previsto ai fini dell’ammissione alla frequenza del 208° corso 'Fedeltà' dell’Accademia Militare.
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