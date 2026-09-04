Da Modena, a un bene confiscato alla Camorra: 6 giorni per imparare che un territorio può cambiare

Sei giorni in un bene confiscato alla Camorra, lavorando fianco a fianco, ascoltando le storie di chi ogni giorno restituisce alla comunità luoghi un tempo controllati dalla criminalità organizzata e scoprendo concretamente che cosa significa trasformare un territorio. È l’esperienza vissuta dal 17 al 22 agosto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, da un gruppo di ragazze e ragazzi del territorio modenese accompagnati dagli educatori di Progetto Zone di Aliante Cooperativa Sociale. Il campo estivo organizzato dall’Associazione Libera completamente gratuito per i partecipanti, si è svolto nell’ambito di Youth-ER | Strade di benessere, progetto regionale di educativa di strada dell’Emilia-Romagna che punta a costruire una rete tra educatori e operatori impegnati sul territorio per sostenere il benessere emotivo dei giovani, prevenire l’isolamento sociale e favorire l’accesso alle opportunità formative e lavorative.





Sessa Aurunca è uno dei territori che hanno conosciuto da vicino la presenza e la pressione della Camorra. Qui ragazze, ragazzi ed educatori sono stati accolti in un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, gestito dalla cooperativa sociale “Al di là dei sogni” nell’ambito della rete di esperienze promosse sui beni confiscati. Per i giovani modenesi non si è trattato di assistere dall’esterno a un progetto, ma di entrarvi concretamente.

Hanno infatti preso parte ai lavori agricoli e alle attività di cura e manutenzione del bene. Oltre, a momenti di formazione, conoscenza del territorio e approfondimento della storia del bene e delle vicende di Camorra che hanno segnato quest’area della provincia di Caserta.





Un’esperienza che ha permesso di comprendere da vicino come un luogo sottratto alla criminalità possa diventare uno spazio di lavoro, inclusione e costruzione di nuove relazioni sociali. La cooperativa Al di là dei sogni, infatti, affianca alla gestione del bene percorsi rivolti anche a persone con situazioni di svantaggio e storie di vita complesse. Una dimensione che ha creato un ulteriore terreno di incontro con l’esperienza e con il lavoro sociale ed educativo svolto quotidianamente da Aliante.





Il gruppo partito per Sessa Aurunca era eterogeneo e rappresentava diverse esperienze del settore Prossimità di Aliante: hanno partecipato giovani provenienti dai percorsi di Cantiere Scuola, Educativa di Strada e Itinera, insieme a ragazzi che hanno concluso percorsi in comunità. Il campo ha così tenuto insieme più dimensioni: il fare concreto, la conoscenza del territorio, l’educazione alla legalità, l’ascolto di storie di vita e la possibilità di sperimentare forme di cittadinanza attiva.