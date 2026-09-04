Da Modena, a un bene confiscato alla Camorra: 6 giorni per imparare che un territorio può cambiare

Sei giorni in un bene confiscato alla Camorra, lavorando fianco a fianco, ascoltando le storie di chi ogni giorno restituisce alla comunità luoghi un tempo controllati dalla criminalità organizzata e scoprendo concretamente che cosa significa trasformare un territorio. È l’esperienza vissuta dal 17 al 22 agosto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, da un gruppo di ragazze e ragazzi del territorio modenese accompagnati dagli educatori di Progetto Zone di Aliante Cooperativa Sociale. Il campo estivo organizzato dall’Associazione Libera completamente gratuito per i partecipanti, si è svolto nell’ambito di Youth-ER | Strade di benessere, progetto regionale di educativa di strada dell’Emilia-Romagna che punta a costruire una rete tra educatori e operatori impegnati sul territorio per sostenere il benessere emotivo dei giovani, prevenire l’isolamento sociale e favorire l’accesso alle opportunità formative e lavorative.
Sessa Aurunca è uno dei territori che hanno conosciuto da vicino la presenza e la pressione della Camorra. Qui ragazze, ragazzi ed educatori sono stati accolti in un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, gestito dalla cooperativa sociale “Al di là dei sogni” nell’ambito della rete di esperienze promosse sui beni confiscati. Per i giovani modenesi non si è trattato di assistere dall’esterno a un progetto, ma di entrarvi concretamente.
Un’esperienza che ha permesso di comprendere da vicino come un luogo sottratto alla criminalità possa diventare uno spazio di lavoro, inclusione e costruzione di nuove relazioni sociali. La cooperativa Al di là dei sogni, infatti, affianca alla gestione del bene percorsi rivolti anche a persone con situazioni di svantaggio e storie di vita complesse. Una dimensione che ha creato un ulteriore terreno di incontro con l’esperienza e con il lavoro sociale ed educativo svolto quotidianamente da Aliante.
Il gruppo partito per Sessa Aurunca era eterogeneo e rappresentava diverse esperienze del settore Prossimità di Aliante: hanno partecipato giovani provenienti dai percorsi di Cantiere Scuola, Educativa di Strada e Itinera, insieme a ragazzi che hanno concluso percorsi in comunità. Il campo ha così tenuto insieme più dimensioni: il fare concreto, la conoscenza del territorio, l’educazione alla legalità, l’ascolto di storie di vita e la possibilità di sperimentare forme di cittadinanza attiva.