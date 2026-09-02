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Strage di Modena, dopo la morte di Monica Esposito per El Koudri potrebbe arrivare l'ergastolo

Strage di Modena, dopo la morte di Monica Esposito per El Koudri potrebbe arrivare l'ergastolo

Ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip con la quale è stata contestata all’indagato l’aggravante specifica

1 minuto di lettura
Oggi la Polizia di Stato ha notificato a Salim El Koudri, l'autore della strage del 16 maggio a Modena, l’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip con la quale è stata contestata all’indagato l’aggravante che stabilisce che, nel delitto di strage, se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo
A seguito del decesso il 22 luglio di Monica Esposito, una delle vittime travolte in occasione della strage, per El Koudri potrebbe dunque profilarsi il carcere a vita.
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