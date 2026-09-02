Strage di Modena, dopo la morte di Monica Esposito per El Koudri potrebbe arrivare l'ergastolo

Oggi la Polizia di Stato ha notificato a Salim El Koudri, l'autore della strage del 16 maggio a Modena, l’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip con la quale è stata contestata all’indagato l’aggravante che stabilisce che, nel delitto di strage, se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo

A seguito del decesso il 22 luglio di Monica Esposito, una delle vittime travolte in occasione della strage, per El Koudri potrebbe dunque profilarsi il carcere a vita.



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