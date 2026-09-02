Strage di Modena, dopo la morte di Monica Esposito per El Koudri potrebbe arrivare l'ergastolo
Ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip con la quale è stata contestata all’indagato l’aggravante specifica
A seguito del decesso il 22 luglio di Monica Esposito, una delle vittime travolte in occasione della strage, per El Koudri potrebbe dunque profilarsi il carcere a vita.
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