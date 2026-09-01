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Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

'Oggi Paolo non c’è più, ma restano le sue parole, le sue battaglie e l’umanità che ha saputo donare a chi ha avuto la fortuna e l'onore di incontrarlo'

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'Paolo Cenacchi era una di quelle persone che lasciano il segno. Tutta la Comunità del Movimento cinque stelle di Modena e Provincia si unisce al dolore della famiglia di una persona meravigliosa, che ha dato tanto al movimento ma, soprattutto, alla politica'.

 

Il M5s di Modena e Provincia esprime profondo cordoglio per la morte a 58 anni di Paolo Cenacchi, storico attivista di Pavullo nel Frignano, capolista in occasione delle Amministrative, conosciuto anche in ambito letterario. Cenacchi è infatti autore del libro 'Il Puzzle del campo dei miracoli', ispirato al progetto United 4 Gaza e spesso ha organizzato negli anni serate di solidarietà per le quali oggi viene ricordato.

 

'Paolo non era soltanto un amico e un attivista del Movimento 5 Stelle. Era una di quelle persone che lasciano un segno per la gentilezza con cui attraversano la vita. Un’anima meravigliosa, sensibile, generosa, capace di trasformare le parole in cura per gli altri – afferma l'onorevole Stefania Ascari -. Tra i ricordi che conserverò più gelosamente c’è una favola che aveva scritto e regalato a mia figlia Virginia. Un gesto dolcissimo, che raccontava perfettamente chi fosse Paolo e la delicatezza che portava dentro. Anche con il libro che aveva scritto, il puzzle del campo dei miracoli, aveva scelto di stare dalla parte degli ultimi, raccontando il dolore del popolo palestinese e destinando l’intero ricavato a Gaza. Oggi Paolo non c’è più, ma restano le sue parole, le sue battaglie e soprattutto l’umanità che ha saputo donare a chi ha avuto la fortuna e l'onore di incontrarlo'.

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