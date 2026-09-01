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Modena, controlli in aree sensibili: un clandestino inviato al CPR

Modena, controlli in aree sensibili: un clandestino inviato al CPR

I carabinieri hanno fermato un uomo che nascondeva eroina in uno zaino

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Modena finalizzata al contrasto dei reati di strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza urbana nelle aree più sensibili della città. Negli ultimi giorni, i servizi di pattugliamento si sono concentrati in particolare nella zona Tempio e lungo i viali cittadini.
Durante un servizio perlustrativo notturno, effettuato mercoledì scorso in piazzale Natale Bruni, area tristemente nota per il fenomeno dello spaccio di droga, i militari hanno sottoposto a controllo un 56enne che, nel tentativo di evitare possibili sanzioni, ha lasciato cadere a terra dal proprio marsupio due piccoli involucri in cellophane termosaldati, prontamente recuperati dai Carabinieri. I successivi accertamenti svolti dagli operanti hanno permesso di stabilire che le due confezioni contenessero sostanza stupefacente del tipo eroina, che è stata sottoposta al vincolo del sequestro amministrativo.
Nei confronti dell’uomo è scattata la segnalazione alla Prefettura-U.T.G. di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti.
Nel corso delle operazioni svolte nel cuore della notte di lunedì in viale delle Rimembranze, i Carabinieri hanno sottoposto a identificazione un 45enne che si trovava sul territorio nazionale in condizioni di clandestinità.
Al termine delle procedure di rito, è stato preso in carico per l’espulsione e accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo in vista del suo definitivo allontanamento dal territorio dello Stato.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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