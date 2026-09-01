Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Modena finalizzata al contrasto dei reati di strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza urbana nelle aree più sensibili della città. Negli ultimi giorni, i servizi di pattugliamento si sono concentrati in particolare nella zona Tempio e lungo i viali cittadini.
Durante un servizio perlustrativo notturno, effettuato mercoledì scorso in piazzale Natale Bruni, area tristemente nota per il fenomeno dello spaccio di droga, i militari hanno sottoposto a controllo un 56enne che, nel tentativo di evitare possibili sanzioni, ha lasciato cadere a terra dal proprio marsupio due piccoli involucri in cellophane termosaldati, prontamente recuperati dai Carabinieri. I successivi accertamenti svolti dagli operanti hanno permesso di stabilire che le due confezioni contenessero sostanza stupefacente del tipo eroina, che è stata sottoposta al vincolo del sequestro amministrativo.
Nei confronti dell’uomo è scattata la segnalazione alla Prefettura-U.T.G. di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti.
Nel corso delle operazioni svolte nel cuore della notte di lunedì in viale delle Rimembranze, i Carabinieri hanno sottoposto a identificazione un 45enne che si trovava sul territorio nazionale in condizioni di clandestinità.
Al termine delle procedure di rito, è stato preso in carico per l’espulsione e accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo in vista del suo definitivo allontanamento dal territorio dello Stato.
Modena, controlli in aree sensibili: un clandestino inviato al CPR
I carabinieri hanno fermato un uomo che nascondeva eroina in uno zaino
Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Modena finalizzata al contrasto dei reati di strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza urbana nelle aree più sensibili della città. Negli ultimi giorni, i servizi di pattugliamento si sono concentrati in particolare nella zona Tempio e lungo i viali cittadini.
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