Sindaco e Assessore all'asilo: al via l'anno delle strutture 0-6

Una visita simbolica per salutare e augurare un buon anno a bambini e bambine, alle loro famiglie, alle educatrici, alle insegnanti e a tutto il personale, che quest’anno ha messo al centro due esperienze significative del sistema educativo comunale: da una parte la sperimentazione dell’ambientamento partecipato, come al nido Amendola, dall’altra il percorso sulle sezioni miste per età sviluppato come alla scuola Tamburini.
'Alle educatrici, alle insegnanti, a tutto il personale in servizio e alle famiglie dei circa 3.800 bambini che entrano oggi nelle sezioni vanno i nostri più cari auguri – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – È un nuovo anno molto importante perché porta in dote due nuove scuole, un nido e una scuola dell'infanzia, e le cinque nuove mense per le scuole primarie realizzate con i fondi del Pnrr. Tutto questo sottolinea l'impegno del Comune per l'educazione di bambine e bambini che necessita anche di ambienti moderni e confortevoli.
Prima tappa della visita è stata il nido d’infanzia Amendola, in via Bernardino Loschi, uno dei nidi storici del Comune di Modena, che accoglie complessivamente 66 bambini e bambine dai primi mesi ai tre anni. Il servizio è organizzato in quattro sezioni: una di piccoli con 10 bambini, una di medi e una di grandi, entrambe da 18, e una sezione part-time di 20 bambini dai 18 ai 36 mesi, con frequenza fino alle 13.15.
“Il nido Amendola
Nei primi tre giorni di ambientamento, infatti, il bambino frequenta insieme al genitore l’intera giornata educativa, dall’accoglienza del mattino fino alle 15.30, dopo il riposo pomeridiano.
La visita è proseguita quindi alla scuola dell’infanzia di via Tamburini, che accoglie 75 bambini e bambine dai tre ai cinque anni. La scuola è organizzata in tre sezioni miste per età da 25 bambini ciascuna, una scelta maturata dopo un percorso di osservazione, confronto e sperimentazione sviluppato negli anni precedenti per ampliare le opportunità di esperienza e relazione e favorire un utilizzo più aperto e flessibile degli spazi.
“La sperimentazione portata avanti alla Tamburini ci mostra quanto il gruppo eterogeneo possa rappresentare una risorsa educativa – ha proseguito Venturelli –. Bambini di età diverse possono imparare gli uni dagli altri, sperimentare ruoli differenti e sviluppare autonomia, competenze sociali ed emotive. È un modello nel quale crediamo e sul quale vogliamo continuare a investire, perché rafforza l’educazione tra pari e consente di accompagnare la crescita rispettando e valorizzando le differenti competenze e fasi di sviluppo”.
La scelta delle sezioni miste è arrivata dopo aver reso progressivamente quotidiana l’esperienza dell’intersezione tra i gruppi. Nel percorso è stata sperimentata anche la presenza e la turnazione di insegnanti diverse all’interno della stessa sezione, offrendo ai bambini la possibilità di costruire relazioni significative con più figure adulte di riferimento. Il percorso è stato costantemente condiviso con le famiglie attraverso momenti di incontro e confronto, nei quali sono state raccontate le esperienze realizzate e la ricchezza degli elementi emersi.
Nella foto, sindaco e assessore durante la visita alla scuola d'infanzia Tamburini