Unibo, addio al professor Giovanni Gentile Giuseppe Marchetti: uomo di immensa cultura e gentilezza

Lutto nell'università di Bologna: è morto Giovanni Gentile Giuseppe Marchetti, già professore di Letterature ispano-americane dell'Alma Mater, dove ha ricoperto, nel corso della sua carriera accademica, il ruolo di Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne.

Il professor Marchetti si è distinto per il costante e appassionato interesse rivolto alle questioni culturali latinoamericane, e in particolare alle letterature e alle culture messicane, nonché per l’ampiezza e la varietà dei suoi percorsi di ricerca, che ne hanno fatto un punto di riferimento imprescindibile per gli studi latinoamericani tanto in Italia quanto in Messico.

La sua prolifica e straordinaria attività di ricerca è stata affiancata da decenni di insegnamento presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna, per il quale ha anche ricoperto il ruolo di Vice-direttore dal 2007 al 2010 e di Direttore dal 2010 al 2015, guidando la comunità di Ateneo in un momento di profonde trasformazioni e importanti sfide. Qui ha insegnato storia delle Letterature ispano-americane e introdotto lo studio del náhuatl, lingua indigena messicana, offrendo un insegnamento che ha rappresentato un caso pressoché unico nel panorama universitario italiano.

Amato da generazioni di allievi e colleghi – molti dei quali, oggi, sono a loro volta studiosi e docenti –, il

Il ricordo

professor Giovanni Gentile Giuseppe Marchetti sarà ricordato per il fondamentale contributo offerto alla conoscenza e alla diffusione delle culture messicane in Italia, in particolare a Bologna, e per il profondo legame che ha saputo costruire con il Messico.

'La mia prima pubblicazione su una rivista letteraria è legata al nome del professor Francesco Benozzo, direttore della rivista, e a quello del professor Giovanni Gentile G. Marchetti - scrive a La Pressa Sabrina Tauro, una delle tante studentesse del professore -. Ricordo ancora i complimenti del professore, che fu entusiasta di quanto scrissi, come anche il Professor Hector Rodriguez De La O. Voglio ringraziare tutti questi insegnanti, che sono stati fondamentali per il mio percorso accademico e oggi rivolgo un saluto speciale al professor Marchetti, di cui ricordo ancora la sua immensa cultura (rammento i suoi corsi di Letterature ispano-americane e di lingua náhuatl, insegnamento pressoché unico nel panorama universitario italiano), la sua galanteria d'altri tempi, le sue disponibilità, gentilezza e compostezza e quel suo dolce sorriso che, sono sicura, starà ancora facendo e che, alzando gli occhi al cielo, noi riusciremo a vedere tra le nuvole. ¡Adiós, Profesor! ¡Adiós, caballero!'