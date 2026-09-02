Ferrari, Lewis Hamilton al volante della sua F40 per le strade di Maranello

Lewis Hamilton al volante della sua F40 per le strade di Maranello. È l'insolita scena a cui hanno assistito ieri in diverse persone a Maranello, quando su via Abetone Inferiore è apparsa nel traffico una Ferrari F40 targata “44” di colore rosso, per poi accorgersi che al volante c'era proprio lui, Lewis Hamilton. Forse il sette volte campione del mondo avrà approfittato del gran premio in programma a Monza domenica prossima per concedersi qualche giorno a Maranello insieme alla sua F40, un modello del 1991, custodita per 35 anni in un garage privato. Hamilton l'ha così recuperata e affidata alle sapienti mani dei meccanici Ferrari, riportandola a una nuova vita, per poi provarla su strada. “La mia F40 personale. Questa è l'auto dei miei sogni, e lo è stata fin da bambino. Quando sono arrivato in Ferrari l'anno scorso, mi sono detto di averne una con me il primo giorno a Maranello. Queste auto sono opere d'arte e incredibilmente rare, quindi quando ho trovato questa, coperta di polvere dopo essere stata in garage per oltre trent'anni, ho capito che dovevo portarla a casa. Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. Questo è stato davvero un sogno che si avvera”, ha scritto Lewis Hamilton in un post sui social.

Marco Amendola