Modena, dopo la fuga di Minganti, Mezzetti dice basta alle sperimentazioni: ipotesi Roberto Solomita

Dopo aver dato ad interim il compito di sbrigare le pratiche correnti al dirigente Maria Sergio (incomprensibile a riguardo il silenzio dell'assessore M5s alla legalità Vittorio Ferraresi, incapace di spiegare i suoi passati pesantissimi attacchi alla stessa Sergio), il primo cittadino sembra intenzionato ad affidarsi alla scelta più solida e sicura in campo.
Al momento infatti l'ipotesi più accreditata per il ruolo di direttore generale risponde al nome dell'attuale capo di gabinetto Roberto Solomita.
Ma, al di là dei tecnicismi, è evidente che il nome di Solomita consentirebbe a Mezzetti di avere finalmente un uomo di esperienza e fidato per completare quella riorganizzazione della macchina comunale promessa, sulla carta realizzata ma ancora non ultimata nei fatti: da un lato conformandola al preciso indirizzo politico del primo cittadino dall'altro cercando di superare le lacune mostrate in alcuni settori, a partire dal tema molto concreto delle manutenzioni.
Non solo. Sul fronte politico Roberto Solomita, 50 anni, ex sindaco di Soliera, laureato in Scienze politiche, è stato l'ultimo vero segretario del Pd modenese prima della reggenza di Stefano Vaccari, del pasticcio Reggianini e del dualismo Lenzini-Paradisi. Ultimo vero uomo di sintesi in casa Dem, aveva dimostrato una capacità di apertura inedita per la roccaforte politica del Sistema Modena, un atteggiamento che - come spesso accadde - gli era costato un prezzo alto a livello politico. Ma oggi, al di là delle consuete invidie e antipatie interne ai partiti, le vecchie ruggini hanno un peso relativo.
Giuseppe Leonelli