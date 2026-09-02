Dopo l'arresto per furto, aggredisce e ferisce sanitari al pronto soccorso di Baggiovara

Era stato bloccato e arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modena dopo il furto commesso ai danni di un negozio di abbigliamento in centro a Modena, la sera del 27 agosto. L'uomo, di cui la Procura della Repubblica non ha reso noto né l'età né la nazionalità, aveva scardinato un tombino in ghisa dalla sua sede e lo aveva scagliato contro la vetrina di un un negozio in via Emilia Centro, impossessandosi di due copricapo subito recuperati dai Carabinieri intervenuti, e restituiti al responsabile del negozio. Ma la vicenda, già conclusa di fatto con il tempestivo intervento dei militari e con l'arresto dell'uomo, avrebbe avuto un successivo ed inaspettato epilogo.



Durante le successive fasi di accompagnamento per l'identificazione e il fotosegnalamento, l’uomo ha posto in essere atti autolesionistici provocandosi ferite che hanno reso necessario l'intervento del 118, con ambulanza, per il trasporto, al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Qui, giunto all'interno dei locali sanitari nella 'sala verde due', l'uomo ha tentato di ribaltare i carrelli contenenti materiale medico, e brandendo un’asse spinale rigida come corpo contundente, ha aggredito il personale sanitario, morsicando al torace l’autista dell’ambulanza, provocandogli una evidente ecchimosi, per poi colpire diverse volte un infermiere. Fatti accertati anche mediante l’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della struttura ospedaliera. Mediante un intervento congiunto l'uomo è stato immobilizzato sulla barella, trattato con farmaci e ricoverato al reparto di Psichiatria. Ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalida l’arresto.

