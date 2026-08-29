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Sassuolo: deve scontare due anni di carcere, trovato in sala giochi

Sassuolo: deve scontare due anni di carcere, trovato in sala giochi

Rintracciato dai Carabinieri, era accusato di essersi dato alla fuga dopo avere travolto una ragazza in scooter oltre che per la detenzione di cocaina

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Ieri sera, nell’ambito dei servizi di controllo presso gli esercizi pubblici, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo hanno rintracciato, all’interno di una sala giochi del centro sassolese, un uomo su cui pendeva, dallo scorso mese di maggio, un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare una pena residua di quasi 2 anni e mezzo di reclusione, oltre al pagamento di una multa di oltre 2 mila euro.
Il ripristino della misura, sospesa dal 2024, era scaturito dalla recente condanna patita dall’indagato, per i reati di fuga a seguito di incidente stradale con lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”.
I reati per cui è stato condannato risalivano al 2019, nel momento in cui si era dato alla fuga dopo aver investito, alla guida della sua autovettura, una ragazza che viaggiava su uno scooter, , senza prestarle soccorso dopo averle causato gravi ferite.
Nell’immediatezza dei fatti, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo lo avevano rintracciato, sorprendendolo anche con 5 dosi di cocaina, che nel tentativo di sottrarle al sequestro, aveva ingerito accusando un malore, tanto da rendere necessario l’intervento del personale sanitario.
Ieri, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena in cui sconterà la pena residua.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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