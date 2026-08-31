Poste Sassuolo: colpo grosso, e da manuale, nel fine settimana

Colpo grosso alla Posta di Sassuolo: disattivate le telecamere, bottino da 140mila euro

I ladri hanno fatto irruzione nella filiale di piazza San Paolo durante il weekend svuotando il caveau. Indaga la Polizia.

Un furto da manuale, pianificato nei minimi dettagli e messo a segno nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto 2026. I ladri hanno preso di mira l'ufficio postale principale di piazza San Paolo, nel quartiere Braida a Sassuolo, riuscendo a dileguarsi con un bottino pesante: circa 140.000 euro in contanti.

La scoperta è avvenuta soltanto lunedì mattina, 31 agosto, alla riapertura della filiale da parte dei dipendenti. I malviventi sono riusciti a forzare l'ingresso e a neutralizzare i sistemi di videosorveglianza interni, muovendosi indisturbati fino al caveau. Sul caso indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Sassuolo insieme alla Squadra Mobile di Modena. Gli inquirenti stanno setacciando le telecamere stradali della zona per individuare i responsabili. Nel frattempo, l'ufficio è rimasto temporaneamente chiuso al pubblico, creando forti disagi ai residenti del quartiere.







